Call Of Duty : Modern Warfare 3 est le jeu le plus mal évalué de l’histoire de la saga d’Activision

Call of Duty: Modern Warfare 3 est déjà le jeu le plus mal noté de la saga sur Metacritic

Si une franchise attire un grand nombre de joueurs et génère des revenus à chaque nouvelle sortie, c’est sans aucun doute Call of Duty. La saga d’Activision sort généralement un titre par an et, en général, ils plaisent toujours aux fans, peut-être avec quelques petits défauts mais rien qui nuise sérieusement à cette série de jeux de tir de la société acquise par Microsoft. Eh bien, à ce stade, il ne vous surprendra probablement pas d’apprendre que le nouveau Call of Duty: Modern Warfare 3 reçoit des critiques de tous côtés pour sa campagne ou pour les conditions du développement, et cela ne s’arrête pas là.

Contre toute attente, ce nouveau Modern Warfare 3 est probablement l’un des pires jeux de l’année et l’une des éditions les plus mal reçues de l’histoire de la saga, surtout si on le compare aux sorties des derniers opus de Modern Warfare. En réalité, cette nouvelle sortie est déjà le jeu le plus mal noté de toute l’histoire de la franchise d’Activision. Et attention, ce ne sont pas seulement les joueurs qui le critiquent, la presse aussi a marqué son mécontentement.

Si nous allons sur la page de Modern Warfare 3 sur Metacritic, nous verrons que le jeu n’a pas de très bonnes notes, car dans sa version PS5, il n’atteint pas une note moyenne de 56 sur 100, basée sur environ 44 critiques recueillies par la plateforme. Dans le cas des versions PC et Xbox Series X|S, les notes sont également très basses. La note moyenne sur les consoles Xbox est de 64, donc ça s’améliore un peu, mais il est vrai qu’il n’y a que 8 critiques de médias professionnels sur Metacritic. La version PC a une note inférieure à celle de la PS5, car elle a 53 points, basés sur 14 critiques.

La réalité est que la situation de ce nouveau Call of Duty, qui a été lancé le 10 novembre en tant que jeu complet, est assez compliquée et, comme nous l’avons dit, c’est déjà le jeu le plus mal noté sur Metacritic de toute l’histoire de la saga, et de loin. Avant l’arrivée de ce Modern Warfare 3, aucun jeu de la série n’avait obtenu une note moyenne aussi basse sur Metacritic, car le plus mal noté jusqu’à présent était la version PC de Call of Duty: Ghost, qui avait atteint 68 points lors de sa sortie en 2013. Ensuite, nous pouvons également mentionner que Call of Duty 3 de 2006 pour Nintendo Wii a obtenu une note de 69 points sur ce même portail.

Sans tenir compte de ces malheureux revers de la saga, la réalité est que Call of Duty a toujours été très bien noté, avec des notes allant de bonnes à très bonnes, dépassant souvent 90 points ou obtenant des notes remarquables. Maintenant, il est vrai qu’il n’y a pas si longtemps, une proposition de la franchise a reçu une note plus basse que d’habitude, car Call of Duty: Vanguard a obtenu une moyenne de 73. Mais bon, il semble que ce Modern Warfare 3 soit prêt à battre des records, bien que pas dans le bon sens du terme. Tout cela, comme nous l’avons mentionné précédemment, s’ajoute aux critiques formulées à l’encontre de sa campagne et à la rumeur qui circule depuis un certain temps déjà, selon laquelle ce nouvel épisode aurait en réalité dû être un DLC pour Modern Warfare 2, sorti en 2022.

