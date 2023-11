Ces écouteurs gaming de Razer sont multiplateformes et coûtent moins de 30 euros avec cette offre

Les écouteurs de jeu en question sont les Razer Kraken X Lite et leur prix est maintenant en promotion sur PcComponentes.

Ces écouteurs de jeu Razer Kraken X Lite ont une réduction de plus de 20 euros

Comme vous le savez, un nouveau Black Friday approche et nous avons déjà un grand nombre de réductions qui peuvent nous aider à obtenir le produit que nous recherchons en ce moment. Dans ce cas, si vous recherchez des nouveaux écouteurs de jeu, vous pourriez être intéressé par ceux que nous avons trouvés à prix réduit sur PcComponentes, car ils ont une qualité assez remarquable et sont de la marque Razer, qui est l’une des principales sur le marché des périphériques de jeu.

Ces écouteurs de jeu sont les Razer Kraken X Lite et ont généralement un prix de 49,99 euros, en général, bien qu’il soit vrai que dans certains stores, vous pouvez les trouver à un prix légèrement inférieur, en fonction du moment aussi, bien sûr. Quoi qu’il en soit, ces écouteurs multiplateformes de Razer peuvent maintenant être trouvés dans le store mentionné avec une réduction de 22 euros par rapport à leur prix habituel, bien que cette offre soit évidemment disponible pour une durée limitée, donc ne tardez pas trop à décider si vous voulez les acheter ou non. En résumé, vous pouvez obtenir ces écouteurs Razer Kraken X Lite au prix de 27,99 euros sur PcComponentes.

Razer Kraken X Lite

Ces écouteurs de jeu Razer Kraken X Lite ont leur prix réduit sur PcComponentes

D’autre part, vous pouvez également trouver ces écouteurs chez Ebay à un prix réduit de 29,99 euros, donc le prix de PcComponentes est meilleur avec cette réduction. Maintenant, dans les deux stores, vous devrez payer des frais d’envoi, mais avec cela à l’esprit, l’offre du store présenté dans cet article continue à offrir un meilleur prix.

Ces écouteurs de jeu Razer Kraken X Lite sont filaires et, comme nous l’avons dit, ils sont multiplateformes et peuvent être utilisés à la fois sur un PC et sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et appareils mobiles. De plus, ces écouteurs sont très confortables pour une utilisation prolongée, ce qui est possible grâce à leurs coussinets ovales en simili cuir et à leur serre-tête réglable. Ils sont également assez légers, ce qui facilite le fait de les porter pendant une plus longue période.

Avec ces écouteurs filaires, Razer les présente avec des haut-parleurs de 40 millimètres, avec lesquels nous pourrons profiter d’un son clair et puissant, ainsi que de graves immersifs. En les utilisant sur un PC, par exemple, nous pourrons profiter d’un son surround 7.1, bien que, selon la société elle-même, cette fonction n’est disponible que sous Windows 10 64 bits ou supérieur. Les Razer Kraken X Lite disposent également d’un microphone de type cardioïde et sont capables d’éliminer le bruit des côtés et de l’arrière.

Razer Kraken X Lite

Cela dit, il suffit de rappeler que ces écouteurs de jeu filaires Razer Kraken X Lite peuvent être les vôtres maintenant sur PcComponentes au prix de 27,99 euros grâce à l’offre que nous vous avons présentée dans cet article.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :