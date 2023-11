La casa del dragón: voici la date de la deuxième saison de la successeur de Game of Thrones

Découvrez quand vous pourrez voir le premier épisode de House of the Dragon et retrouver la fantastique dimension de retour à Westeros.

La première de la deuxième saison du préquel de Game of Thrones se fait attendre.

House of the Dragon est l’une des séries les plus attendues ces dernières années. Sa première saison était d’un excellent niveau et a permis aux fans de Game of Thrones de se débarrasser un peu de leur manque de contenu lié à l’une des histoires les plus mythiques jamais créées à la télévision. En effet, il existe de nombreuses séries similaires à Game of Thrones, mais presque aucune n’atteint le niveau de suivi atteint par le joyau de HBO qui a marqué un âge d’or pour les séries.

C’est pourquoi nous allons voir quand House of the Dragon sera diffusée, car il y a enfin une date claire qui confirme toutes les rumeurs à ce sujet. Cependant, nous devrons encore attendre 2024 pour la voir en action.

De quoi parle House of the Dragon

Si les problèmes de cour étaient la clé tout au long de la saga de Game of Thrones, cette fois-ci, ils sont amplifiés et deviennent le centre de tout. Nous voyageons 172 ans avant l’avènement de Daenerys Targaryen pour nous installer à la cour de Viserys I Targaryen, un roi tourmenté par le problème de la succession. Sa femme attend un bébé, mais on ne connaît pas son sexe. Par conséquent, il a deux options en cas de fille : soit briser les normes de succession et permettre à sa fille aînée de gouverner, faisant ainsi cesser la tradition, soit lui donner le trône à son frère Daemon, un homme cruel et sanguinaire qui cherche uniquement à asservir davantage les Sept Royaumes.

Face à cette situation, les jeux de cour et les défis au pouvoir des Targaryen seront toujours présents. Il est donc essentiel de résoudre le problème de succession si l’on recherche la stabilité à Port-Réal.

La série, créée par Ryan Condal, bénéficie du support de George R. R. Martin, mais elle a un rôle très important tout au long de ses saisons : effacer l’amertume laissée par la fin de Game of Thrones après huit saisons d’un niveau magnifique. La série n’a pas pu convaincre avec une fin précipitée où il semblait qu’ils avaient manqué d’idées. Ainsi, avec un mélange du souvenir de la qualité des saisons précédentes et en même temps avec ce sentiment aigre-doux de la fin, House of the Dragon est tenue de donner le meilleur d’elle-même dans pratiquement toutes les circonstances.

Date de sortie de la deuxième saison de House of the Dragon

House of the Dragon revient sur HBO Max le 11 avril 2024. Ainsi, la série pourra être appréciée par tous ceux qui attendent depuis plusieurs années l’arrivée de cette série acclamée. House of the Dragon a réussi à éviter tous les imprévus qui ont ravagé sans relâche la grande majorité des productions ces dernières années, il est donc prévu que la saison soit à la hauteur et ne soit pas du tout affectée par les arrêts des syndicats d’acteurs qui revendiquent de meilleurs droits du travail aux États-Unis.

Si par hasard vous ne vous souvenez pas très bien de ce qui s’est passé dans la première saison, vous pouvez la regarder sur HBO Max.

Voir sur HBO Max

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :