HyperOS est une pure intelligence artificielle: votre Xiaomi apprendra de vous de plus en plus chaque jour

Dans les années 80, avec des films comme The Terminator, le concept d’Intelligence Artificielle semblait futuriste, de la science-fiction, quelque chose de très lointain. Quarante ans plus tard, nous sommes déjà dans le futur, et tu as un module IA intégré sur ton téléphone portable et tu utilises même une IA pour créer des dessins sans savoir dessiner, du texte et tout.

Les IA appliquées à la Technologie grand public sont formées pour apprendre les schémas d’utilisation des utilisateurs sur les appareils dans lesquels elles sont intégrées. Et, bien sûr, Xiaomi veut que HyperOS exploite tout le potentiel qu’une IA offre.

Les modèles fondateurs de HyperOS

Selon ses créateurs, Xiaomi HyperOS est « un système d’exploitation centré sur l’être humain, conçu et adapté pour connecter les appareils personnels, les voitures et les produits domestiques intelligents dans un écosystème intelligent ». Et l’un de ses aspects est d’améliorer l’expérience utilisateur avec n’importe quel appareil, que ce soit une friteuse Air Fryer Mijia, une trottinette électrique Xiaomi ou des écouteurs Redmi.



À l’ère de l’Internet des objets, la connectivité entre les appareils et l’intégration des capacités sont essentielles ; Xiaomi HyperOS va plus loin en incorporant un sous-système IA qui prend en charge des technologies avancées d’IA, permettant aux appareils d’aider les utilisateurs de manière proactive. C’est là qu’intervient l’assistant HyperMind.

HyperMind est le centre cognitif de l’écosystème d’appareils Xiaomi, chargé de gérer les connexions entre eux. Cela « permet aux appareils de comprendre de manière proactive les besoins de l’utilisateur et d’agir en conséquence ». Pour cela, HyperMind utilise les quatre capacités perceptives des appareils – l’environnement, la vision, le son et le comportement – pour apprendre les besoins de l’utilisateur et adapter automatiquement les appareils à ses besoins.

L’assistant HyperMind et les modèles fondateurs

Comment utiliser un exemple de l’IA de HyperOS utilisée par HyperMind ? Si un utilisateur allume toujours la lumière du salon en déverrouillant la serrure de sa porte intelligente, HyperMind illuminera automatiquement la pièce après avoir appris ce schéma, avec le consentement préalable de l’utilisateur.



Xiaomi HyperOS utilise de grands modèles fondateurs, des modèles d’intelligence artificielle entraînés sur une grande quantité de données non étiquetées à grande échelle, ce qui donne des modèles qui peuvent être adaptés à une large gamme de tâches ultérieures. Le nouveau système d’exploitation de l’entreprise se traduit par des améliorations telles que :

Xiaomi AI Assistant permet désormais un accès direct aux capacités de génération de texte via son interface utilisateur, ce qui permet des tâches telles que la génération de discours et le résumé d’articles.

La fonction de sous-titres en temps réel a été améliorée pour transcrire les conversations vidéo en notes et résumés de réunions intelligentes.

Avec HyperOS, vous pourrez utiliser des phrases parlées pour rechercher des images dans vos albums photo et créer des images d’IA basées sur des portraits existants.

La version tablette de l’application « Mi Canvas » ajoute un pinceau IA qui peut transformer des gribouillis occasionnels en œuvres d’art.

À cela s’ajoute le fait que les applications tierces peuvent profiter du potentiel du sous-système IA de HyperOS, comme la compréhension de documents par des captures d’écran dans WPS ou la génération de présentations en appuyant sur un seul bouton. Comme nous le voyons, Xiaomi n’a fait qu’effleurer la surface de ce que les IA avancées d’aujourd’hui peuvent apporter à son nouveau système d’exploitation, mais il ne fait aucun doute que l’attrait d’un écosystème complet sous le même SE, apprenant des utilisateurs pour interopérer entre eux et faciliter leur vie quotidienne.



Via | Xiaomi

