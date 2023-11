Voici l’avertissement que vous verrez sur YouTube lorsqu’une vidéo aura été générée par IA

Google intégrera un système d’alertes pour informer les utilisateurs si les vidéos de YouTube ont été créées par une IA

YouTube veut dissiper les doutes concernant les vidéos créées par une IA et, pour y parvenir, elle a mis en place un nouveau système d’alertes sur la plateforme.

Le contrôle de l’IA est le principal problème engendré par cette technologie. La capacité à distinguer entre quelque chose créé par ordinateur et la réalité devient de plus en plus difficile, rendant nécessaire l’utilisation d’outils capables de faire un travail que l’œil humain ne peut pas faire. Google est conscient qu’il doit avertir les utilisateurs lorsque le contenu créé par une IA arrive sur ses plateformes, et il commencera à le faire sur YouTube.

La plateforme vidéo de Google vient d’intégrer un nouveau système d’alertes qui permettra aux utilisateurs d’identifier les vidéos créées par IA. L’annonce a été faite par Google dans un billet sur son blog officiel, dans lequel il explique comment il prévoit que ce système d’alertes fonctionnera et qui entrera en vigueur sur YouTube.

YouTube affichera des alertes lorsque des vidéos auront été créées par une IA

Malgré les indications données par Mountain View au sujet de cette fonctionnalité, aucune date n’a encore été fixée pour son déploiement. Google a annoncé que le nouveau système d’identification des vidéos générées par IA sera disponible dans les prochains mois sur YouTube.

La nouveauté est claire, mais son fonctionnement l’est moins. Google n’a pas précisé les limites de cette nouvelle fonctionnalité, ce qui est essentiel pour son bon fonctionnement. Comment distinguer les vidéos créées avec une IA de celles contenant des éléments créés par une IA ?

Ces limites en matière de sélection et de classification mettent en péril le fonctionnement de ce système d’alertes de YouTube. Il est évident qu’une vidéo entièrement créée par une IA sera facile à distinguer, mais cela peut ne pas être aussi clair dans le cas de vidéos où seuls des éléments isolés ont été créés par une IA.

Google semble vouloir souligner que l’alerte sera utile pour les vidéos ayant une esthétique réaliste et qui cherchent à représenter la réalité. Les vidéos créées par une IA qui sont simplement esthétiques ou qui ne prétendent pas être l’image fidèle de la réalité n’ont pas autant d’importance.

L’alerte pourra être trouvée à la fois pendant la lecture de la vidéo et dans sa description, ce qui indiquera que le contenu a été altéré ou qu’il s’agit de contenu synthétique. Ce sera aux utilisateurs de décider en fin de compte s’ils doivent tenir compte de l’alerte ou non.

Google vise à travers cette mesure sur YouTube à éliminer toute sorte de doute concernant le contenu de sa plateforme. De plus, cela limitera la manipulation des faits et les altérations de situations graves telles que les attentats, les crimes ou les actes de violence en général.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :