Le spécialiste est retardé pour combler le vide laissé par Deadpool 3

Mais seulement quelques mois.

Ryan voyant comment il devra attendre un peu plus longtemps

Jusqu’à très récemment, le retour de Deadpool dans Deadpool 3, avec Ryan Reynolds en tant que super-antihéros et Hugh Jackman revenant en tant que Wolverine, était prévu pour le 3 mai 2024, une date qui a été perturbée par des grèves et qui n’était pas un cas isolé, comme vous avez pu le voir dans l’article où nous avons fait le point sur quand nous pourrons voir toutes les nouvelles sorties Marvel au cinéma. Maintenant, cet espace sera comblé par un autre Ryan, Gosling, qui avec son film El Especialista (The Fall Guy) nous fera tous vibrer au cinéma précisément le 3 mai.

Mais c’est un retard, avec une agréable coïncidence mais un retard, car le film mettant en vedette Ken et Barbie et Emily Blunt, également basé sur une série du même nom (The Fall Guy dans sa version originale) de 1981, ainsi que sur la vie de David Leitch, son réalisateur, devait sortir dans le monde entier le 1er mars, une date qui a été annoncée il y a moins de deux semaines, accompagnée d’une bande-annonce remplie d’action et d’humour.

Synopsis de El Especialista

Nominé aux Oscars, Ryan Gosling (La La Land, Drive) joue le rôle de Colt Seavers, une doublure d’action marquée par de nombreuses batailles, qui, ayant quitté le métier un an plus tôt pour se concentrer sur sa santé physique et mentale, est à nouveau engagé lorsque la star d’un film de studio à gros budget, réalisé par son ex, Jody Moreno, jouée par la lauréate du Golden Globe Emily Blunt (Oppenheimer, Un endroit calme), disparaît.

Tandis que la productrice impitoyable du film (la lauréate d’un Emmy, Hannah Waddingham, co-star de la comédie Ted Lasso pour Apple TV+) manœuvre pour garder la disparition de la star Tom Ryder (le lauréat d’un Golden Globe, Aaron Taylor-Johnson, que nous avons récemment vu dans Bullet Train) secrète vis-à-vis du studio et des médias, Colt réalise les scènes d’action les plus extravagantes du film tout en essayant (sans grand succès) de regagner les faveurs de Jody. Mais à mesure que le mystère autour de la star disparue s’épaissit, Colt se retrouve pris dans un complot criminel sinistre qui le conduira au bord d’une chute plus dangereuse que n’importe quelle scène de film.

