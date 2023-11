Ces 10 Samsung Galaxy haut de gamme sont également mis à jour avec le correctif de sécurité de novembre

La mise à jour de sécurité de novembre est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra.

La série Samsung Galaxy S21 reçoit la mise à jour Android de novembre 2023

Samsung continue de mettre à jour les meilleurs téléphones de sa gamme, à la fois les plus récents et ceux qui sont arrivés sur le marché il y a deux ou trois ans, avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois de novembre 2023. Ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de novembre sur les Galaxy Note 10 Lite en Europe, la société coréenne déploie maintenant ce nouveau firmware sur dix autres téléphones haut de gamme, huit de la série Galaxy S à succès et deux autres de la famille éteinte Galaxy Note.

Comme nous le confirme SamMobile, le géant coréen a commencé à mettre à jour les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra avec le patch de sécurité de novembre 2023.^

La mise à jour Android de novembre arrive sur les séries Galaxy S23, Galaxy S21 et Galaxy Note 20, ainsi que sur les Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra en Europe et en Inde avec la version du firmware S91xBXXS3BWK, sur les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra aux États-Unis avec le numéro de build G99xUSQS9EWK1, sur les Galaxy S21 FE aux États-Unis et au Brésil avec les versions du firmware G990USQS9EWK1 et G990EXXS7EWK1, respectivement, sur les Galaxy S20 FE avec chipset Exynos en Amérique du Sud avec le numéro de build G780FXXSDFWJ8 et sur les variantes 4G et 5G des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra en Europe avec les versions du firmware N98xFXXS8HWK1 et N98xBXXS8HWK1 et sur les modèles américains avec les numéros de build N98xUSQS5HWJ4 et N98xU1UES5HWJ4.

Dans chacun des dix cas, cette nouvelle mise à jour logicielle inclut le patch de sécurité de novembre 2023, qui résout plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques erreurs générales découvertes dans les versions précédentes de One UI et améliore les performances et la stabilité de cette dizaine d’appareils.

Si vous avez l’un de ces 10 Samsung Galaxy dans l’une des régions indiquées et que vous voulez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour de sécurité, il vous suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le patch de sécurité Android le plus récent.

