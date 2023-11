Black Friday 2023 chez OUKITEL : Offres exclusives et activités spéciales sur les stations d’alimentation et les panneaux solaires

La vente du Black Friday de OUKITEL est là ! Que vous prévoyiez une aventure en camping ce week-end ou ayez besoin d’une alimentation de secours lors d’une panne de courant, OUKITEL a tout prévu pour vous. Cliquez sur ce lien pour découvrir les énormes réductions et cadeaux exclusifs de OUKITEL. Dépêchez-vous, la plus grande vente de 2023 chez OUKITEL ne durera pas éternellement !

Activités passionnantes de la vente du Black Friday de OUKITEL

Offre exclusive : Toute commande de plus de 3000€ recevra gratuitement un OUKITEL P501 qui est normalement vendu à 239€.

Vente flash : Abonnez-vous pour acheter le P2001 à un prix limité de 899€ et recevez des cadeaux gratuits.

Remise en magasin : Passez une commande maintenant et bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5% sur le montant total au moment du paiement.

OUKITEL BP2000 + B2000 – Solution de secours flexible pour la maison

Le BP2000 peut s’étendre à 16 384Wh en ajoutant jusqu’à sept batteries d’extension B2000. Que vous recherchiez une alimentation de secours à domicile ou que vous fournissiez suffisamment de puissance pour le camping ou un voyage sur la route, le combo flexible BP2000 & B2000 est toujours là pour vous. Avec une durée de vie de 10 ans et la capacité de durer plus de 3 500 cycles de charge, il est clair qu’il est conçu comme un compagnon fiable pour votre maison.

Les pannes de courant suscitent toujours la crainte des aliments gâtés dans le réfrigérateur et des piles de vêtements sales. Heureusement, le BP2000 & B2000 peut éviter ce stress, car il peut alimenter un réfrigérateur de 800W pendant 5,2 heures et une machine à laver de 600W pendant 6,8 heures, offrant ainsi une certaine normalité jusqu’au rétablissement de l’alimentation principale.

OUKITEL P5000 – Station d’alimentation mobile pour la maison

Avec une capacité de 5 120Wh, le P5000 peut répondre aux besoins énergétiques moyens d’une famille pendant toute une journée, vous pouvez alimenter la plupart des appareils ménagers. Son transport est relativement facile grâce aux roues durables et à la poignée rétractable. La station d’alimentation P5000 est parfaite pour les urgences, les voyages en camping-car, les fêtes en plein air et les aventures.

OUKITEL P2001 – Le meilleur pour les vanlifers, les camping-caristes et les campeurs

Le P2001 est destiné au camping et aux urgences à domicile, c’est une unité portable avec une grande variété d’utilisations. Avec une capacité de 2000Wh, le P2001 peut alimenter la plupart des appareils ménagers, y compris les ordinateurs portables, les routeurs, les lumières, les aquariums, etc. Ce qui en fait une excellente banque d’alimentation à avoir en cas de panne de courant.

OUKITEL P1201 – Station d’alimentation grab-and-go

Le P1201 peut être chargé à 80% en 1,5 heures, donc vous êtes prêt pour la prochaine escapade ou le voyage de dernière minute. Le P1201 fournit une alimentation grab-and-go pour le camping, la randonnée ou toute autre aventure. Les cellules de batterie LFP vous permettent d’utiliser et de recharger le P1201 plus de 3 500 fois avant d’atteindre 80%. C’est presque 10 ans d’utilisation régulière. Avec une sortie de 1200W, il peut alimenter la plupart des appareils électroniques grand public et peut alimenter neuf appareils simultanément.

Panneaux solaires – PV200, PV400

Les panneaux solaires d’OUKITEL sont fabriqués à partir de cellules monocristallines offrant jusqu’à 23% d’efficacité. Le revêtement ETFE et la conception étanche signifient qu’ils résistent à l’épreuve du temps. Ils sont également portables et pliables, produisant une énergie propre et gratuite à la maison ou en pleine nature.

Ils ne diffèrent que par leur taille, leur poids et leur puissance. Plus la puissance est élevée, plus les panneaux solaires sont lourds. Pour produire plus d’énergie à partir du soleil, choisissez des panneaux solaires avec une puissance plus élevée, tels que PV400.

À propos de OUKITEL

OUKITEL habilite ses utilisateurs avec des produits de stockage d’énergie durables et crée une nouvelle vie avec de nouvelles énergies. OUKITEL vise à fournir des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement pour une utilisation en intérieur et en extérieur, pour permettre aux utilisateurs d’adopter un mode de vie plus pratique et confortable. Grâce à sa technologie et son innovation, OUKITEL est présent dans plus de 100 pays et gagne la confiance de millions de personnes dans le monde entier.

