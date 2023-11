Le Samsung Galaxy S24 inclura un accès rapide à Instagram sur l’écran de verrouillage

Selon une fuite apparue sur Internet, il est possible que les Galaxy S24 aient un accès direct à l’appareil photo d’Instagram sur leur écran de verrouillage.

Famille Galaxy S23, la gamme haut de gamme actuelle de Samsung.

Nous continuons à spéculer sur les rumeurs concernant les Samsung Galaxy S24. Les futurs fleurons de Samsung ont déjà laissé échapper un bon nombre de fuites sur le chemin, et il est vrai que les haut de gamme de l’entreprise coréenne suscitent toujours beaucoup d’attentes. Bien que nous puissions être presque sûrs que certains modèles auront le processeur Exynos 2400, au lieu de susciter de l’attente, il faudrait plutôt craindre.

Quoi qu’il en soit (et en laissant de côté le fait que les processeurs maison de Samsung resteront loin d’être merveilleux), selon SAMMobile, les Galaxy S24 pourraient avoir un accès direct à Instagram sur l’écran de verrouillage.

Une image annonçant cette possibilité a fuité

Malgré une fuite et une image (ci-dessus) qui semble la confirmer, nous parlons ici au conditionnel de cette fonctionnalité car jusqu’à ce qu’elle soit officielle, tout n’est que rumeur. Et les rumeurs sont comme ça, elles peuvent sembler très attrayantes aux oreilles et aux yeux de l’utilisateur, mais aussi belles soient-elles, elles ne se réalisent pas forcément.

Maintenant que nous avons écarté cette mise en garde, passons à la nouvelle en elle-même. Selon l’image dévoilée par le média, on peut voir que le Galaxy S24 aura apparemment une option dans le menu des paramètres d’Instagram qui lui permettra de mettre l’appareil photo d’Instagram sur l’écran de verrouillage.

Cette fonction est une évolution de celle que nous avions déjà vue sur le vieillissant Galaxy S10, dans lequel Samsung avait introduit une façon de prendre des photos avec son application appareil photo et de les télécharger directement sur les stories d’Instagram. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait être présentée aux propriétaires d’un Galaxy S24 lors de leur première ouverture d’Instagram, selon les informations recueillies.

Samsung a une relation de travail avec Meta depuis un certain temps déjà, il ne serait donc pas surprenant que les Galaxy S24 bénéficient de cet accès direct en tant que conséquence directe de celle-ci. Selon le média, il est possible que nous voyions à l’avenir d’autres intégrations de plus d’applications de Meta, Microsoft et Google.

