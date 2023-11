La montre la plus puissante et la moins chère est cette TicWatch avec une réduction de 100 euros et un design ultra-résistant

Cette énorme remise d’Amazon vous permet d’acheter l’une des montres intelligentes les plus avancées, avec puce Qualcomm et Wear OS, pour 100 euros de moins.

Cette montre intelligente avec une remise de 100 euros vous permet d’utiliser des applications comme Spotify et Google Maps.

Si vous voulez acheter l’une des meilleures montres intelligentes sur le marché, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS doit absolument faire partie de vos alternatives. Elle a une conception ultra résistante, une énorme batterie, un puissant processeur Qualcomm et de nombreuses fonctionnalités grâce au logiciel Wear OS. De plus, pendant ces jours, elle bénéficie également d’une réduction incroyable qui vous permet de l’acheter pour seulement 199,99 euros sur Amazon.

Le prix de vente recommandé de cette montre connectée est de 299,99 euros, donc vous voyez que la réduction est significative. Quand elle a été récemment en promotion, elle se situait généralement aux alentours de 210 euros, ce qui reflète encore davantage la valeur de cette réduction actuelle de 100 euros. Si vous avez Amazon Prime, vous pourrez commencer à l’utiliser dès le lendemain de l’achat. Une autre option est de l’acheter sur PcComponentes pour 238,99 euros ou chez MediaMarkt pour 260 euros, vous voyez que ce n’est pas aussi rentable.

L’analyse de cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS nous a permis de constater qu’il s’agit d’une montre intelligente d’une qualité frôlant l’excellence. Elle est conçue pour résister aux aventures les plus extrêmes, en vous assistant toujours avec des outils tels que les appels Bluetooth, la réception de messages et le suivi de votre activité physique. Il y a bien plus de points forts dans la TicWatch Pro 3 Ultra GPS qui baisse de prix, voyons lesquels.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Achetez cette montre intelligente ultra résistante pour 100 euros de moins

Une fois que vous aurez mis la TicWatch Pro 3 Ultra au poignet, vous devrez seulement la retirer pour charger sa batterie. La montre intelligente respecte la norme militaire MIL ST-810G, ce qui signifie qu’elle a une conception ultra résistante qui ne sera pas endommagée par des températures élevées, des rayons X, des chocs ou de l’eau. Son corps est fabriqué en acier inoxydable, en nylon et en verre de haute résistance, tandis que le bracelet est en fluoroélastomère de haute qualité.

Un autre aspect que nous aimons beaucoup dans cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS est qu’elle a 2 écrans différents. D’un côté, vous pourrez utiliser l’ écran classique AMOLED en couleur d’une taille de 1,4 pouces et d’une haute résolution. D’un autre côté, si vous voulez économiser la batterie, vous aurez à votre disposition un écran FSTN en noir et blanc qui ne vous montrera que les données essentielles. Il est idéal lorsque vous serez sans chargeur pendant des semaines, car il économise la batterie jusqu’à 45 jours.

En tenant compte de notre expérience, nous pouvons vous assurer que la montre intelligente a la puissance pour exécuter n’importe quelle tâche grâce au processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Mais quelles sont les fonctions qu’elle vous offre? Le logiciel Wear OS vous permet d’accéder au Google Play Store pour télécharger et utiliser des applications telles que Spotify, Google Maps et Google Wallet. Cela signifie que vous pourrez utiliser la montre pour écouter de la musique, connaître votre itinéraire et même payer vos achats.

Les fonctions de la montre connectée ne s’arrêtent pas là. Si vous la connectez à votre téléphone, vous pourrez utiliser les appels Bluetooth pour communiquer directement depuis votre poignet. De plus, la montre intelligente vous montrera également les notifications reçues sur votre téléphone et surveillera toute votre activité physique, avec un GPS intégré de haute précision. En ce qui concerne les outils de santé, il dispose des plus courants, tels que le capteur de fréquence cardiaque et celui d’oxygène dans le sang.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

La cerise sur le gâteau est une grande batterie de 577 mAh offrant des performances exceptionnelles. Cette smartwatch peut durer 2 à 3 jours d’autonomie avec une utilisation intensive, même avec l’écran allumé en permanence. Comme nous l’avons mentionné précédemment, si vous utilisez l’écran transparent, l’autonomie peut atteindre un mois et demi.

Les semaines que nous avons passées avec la TicWatch Pro 3 Ultra GPS nous ont permis de confirmer qu’il s’agit d’une des meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter. Si l’on ajoute qu’elle bénéficie maintenant d’une réduction de 100 euros, elle devient un choix encore meilleur. N’oubliez pas qu’elle tombe à seulement 199,99 euros sur Amazon, c’est là qu’elle est au meilleur prix.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :