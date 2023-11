La conception de la voiture électrique de Xiaomi n’a plus de secrets : ses premières images et caractéristiques sont déjà une réalité

Il n’est pas du tout un secret que Xiaomi va lancer une voiture électrique l’année prochaine, en 2024. En réalité, la marque elle-même a déjà confirmé cette information à plusieurs reprises, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les actions de l’entreprise augmentent autant au cours des derniers mois.

Cependant, jusqu’à présent, nous n’avions pas pu voir d’images officielles du véhicule au-delà de quelques clichés des voitures de test, mais cela vient de changer aujourd’hui même. En effet, grâce au rapport de certification réalisé par l’office de réglementation du marché chinois, nous avons enfin pu découvrir à quoi ressemblera le design final de celui-ci, ainsi que certaines de ses premières caractéristiques officielles que nous vous dévoilons dans cet article.

Voici le nouveau Xiaomi SU7, la première voiture électrique lancée par Xiaomi

Comme vous pouvez le voir sur les images que nous vous présentons ci-dessous, le nouveau Xiaomi SU7 aura un design spectaculaire où que l’on porte le regard. Il présente une couleur gris clair sur l’ensemble avec certains détails en noir brillant qui soulignent son intention sportive, bien que, comme on pouvait s’y attendre, nous aurons également d’autres finitions de couleur disponibles.





En réalité, grâce à ce rapport, nous avons pu voir que le véhicule disposera de nombreux accessoires optionnels à choisir par l’acheteur. Parmi eux, nous trouverons différentes finitions pour l’intérieur avec des sièges de couleur blanche ou orange, des coques de rétroviseurs en fibre de carbone, jusqu’à quatre types de jantes différents et même un toit panoramique en verre qui occupe toute la partie supérieure de la voiture.

En réalité, sur ces images, on peut voir qu’il y aura une version « Founders Edition » qui équipera certains de ces éléments exclusifs dont nous venons de parler. De plus, on parle également de l’existence d’un Xiaomi SU7 et d’un Xiaomi SU7 Max, deux versions dont la principale différence réside dans une plus grande autonomie de la batterie pour le modèle Max ainsi qu’une puissance moteur supérieure.





Mais ces informations ne s’arrêtent pas là, car certaines spécifications du véhicule ont également été révélées. Dans ce cas, nous aurons des dimensions de 4,99 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,4 mètre de haut, pour un poids de 1 980 kilogrammes, des chiffres plus que dignes compte tenu du fait qu’il sera équipé d’un moteur électrique de 220 ou 275 kW de puissance selon la version choisie.

En fin de compte, nous disposons déjà de nombreuses informations pertinentes sur cette berline compacte et il y a de moins en moins de secrets à découvrir à son sujet. Il est clair que Xiaomi se dirige directement vers la concurrence de la populaire Tesla Model 3, mais tant que cette voiture ne sera pas sur le marché, nous ne saurons pas à quel niveau elle se situe et, surtout, si elle pourra rivaliser directement avec l’une des voitures les plus vendues du moment.

Source | Weibo

