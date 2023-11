Ce pack PS5 inclut le nouveau Marvel’s Spider-Man 2 et coûte maintenant moins de 500 euros sur Amazon

Généralement, ce pack est généralement vendu au prix de 619,99 euros dans sa boutique officielle, mais il est maintenant disponible à moins de 500 euros sur Amazon.

Ce pack de PS5 et Marvel’s Spider-Man 2 coûte maintenant moins de 500 euros sur Amazon

Comme vous le savez certainement, un nouveau Black Friday est à nos portes, mais cela n’empêche pas les principales boutiques de proposer de grandes réductions sur des produits aussi remarquables comme c’est le cas de cette PlayStation 5, qui peut maintenant être obtenue avec une réduction très intéressante sur Amazon. Cependant, la console Sony n’est pas seule dans cette promotion, car elle inclut l’un des meilleurs jeux vidéo sortis cette année 2023 dans un pack plus qu’attrayant.

Cette année 2023 est sans aucun doute une année historique en termes de sorties de jeux vidéo et Marvel’s Spider-Man 2 en est l’un des principaux exemples, ce qui est démontré par le fait qu’il est nominé pour le GOTY des Game Awards 2023. Eh bien, si vous voulez obtenir une PS5 avec ledit jeu exclusif de PlayStation et développé par Insomniac Games, vous avez une excellente opportunité grâce à cette réduction de 20% et une réduction de 120,99 euros. Autrement dit, vous pouvez maintenant obtenir ce pack PlayStation 5 et le nouveau Marvel’s Spider-Man 2 pour 499 euros sur Amazon.

Amazon nous donne la possibilité d’obtenir ce pack PS5 et le nouveau Marvel’s Spider-Man 2 avec une réduction de plus de 120 euros

Pour que vous puissiez comparer et voir à quel point cette réduction est intéressante, dans le cas où vous ne possédez pas encore une PlayStation 5, bien sûr, vous devez savoir que le prix recommandé de ce pack est de 619,99 euros dans sa boutique officielle. Cependant, sur PcComponentes, vous pouvez le trouver au prix de 579,98 euros et chez MediaMarkt, ce même pack est au même prix qu’il est maintenant disponible sur Amazon. D’autre part, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez profiter de sa livraison gratuite et rapide, et le recevoir dès demain si vous l’achetez maintenant.

En ce qui concerne la PS5, nous pouvons dire qu’elle offre une puce et un processeur graphique puissants, sans oublier sa compatibilité avec la technologie de ray tracing et ses temps de chargement rapides grâce à son SSD, qui dispose de 825 Go (bien que seulement 667 Go soient réellement disponibles pour les jeux). De plus, si votre téléviseur dispose de ports HDMI 2.1, vous pourrez profiter de vos jeux préférés avec une qualité graphique 4K et 120 FPS, ainsi qu’avec la technologie HDR. Évidemment, cet achat comprend également sa manette DualSense, qui offre une expérience beaucoup plus immersive grâce à ses fonctionnalités.

En ce qui concerne Marvel’s Spider-Man 2, nous avons déjà parlé dans d’autres articles du grand titre de Sony et Insomniac Games, mais il n’est jamais mauvais de se rappeler ce que cette proposition nous offre. Dans la suite de Marvel’s Spider-Man de 2018 (en 2020, un titre dérivé axé sur Miles Morales a également été publié), nous pourrons contrôler à la fois Peter Parker et Miles Morales dans une aventure qui nous réserve des moments mémorables pour cet univers, ainsi que des affrontements aussi spectaculaires que ceux proposés par les méchants de ce titre, parmi lesquels se trouvent les emblématiques Kraven et Venom.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit (- 109€ !). Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Tout cela étant dit, il suffit de rappeler que vous pouvez maintenant obtenir ce pack PlayStation 5 et Marvel’s Spider-Man 2 pour 499 euros sur Amazon, ainsi que chez MediaMarkt.

