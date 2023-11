Il y a tellement de gens qui utilisent ChatGPT que OpenAI a décidé de cesser d’accepter de nouvelles souscriptions à ChatGPT Plus

Vous savez que votre produit fonctionne bien lorsque vous pouvez vous permettre de cesser temporairement de le vendre et prendre le risque de perdre de nouveaux utilisateurs, afin de pouvoir vous concentrer sur l’amélioration de l’expérience de ceux qui l’utilisent déjà. OpenAI sait de quoi je parle, car l’entreprise créatrice de ChatGPT a décidé de suspendre temporairement les nouvelles souscriptions à ChatGPT Plus en raison d’une augmentation excessive de la demande pour ce service.

C’est le PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui a annoncé cette décision de l’entreprise via son profil sur X, où il explique que l’augmentation de l’utilisation de ChatGPT après le OpenAI Dev Day de la semaine dernière a dépassé la capacité de l’entreprise, et c’est pourquoi il préfère se concentrer sur le fait que tout le monde puisse profiter d’une bonne expérience.

Les personnes qui essaient de s’abonner à ChatGPT Plus pendant la période de suspension des nouvelles souscriptions verront un avis sur le site de ChatGPT indiquant qu’il est nécessaire de rejoindre une liste d’attente. Ainsi, ceux qui s’inscrivent seront prévenus dès qu’il y aura de la place pour s’inscrire à la version payante de ChatGPT, qui pour 20 dollars par mois offre l’accès au modèle d’IA le plus récent et d’autres avantages supplémentaires.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit ????

the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.

you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.

— Sam Altman (@sama) 15 novembre 2023