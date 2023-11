Ceci est le Xiaomi avec 512 Go de haut de gamme premium le moins cher et le plus puissant du moment avec cette offre

Recommandé smartphone avec caméra LEICA, écran 144 Hz et charge ultra-rapide de 120W.

Le Xiaomi 13T Pro est prêt pour la bataille haut de gamme avec ses 12 Go de RAM et un design exquis.

Si je devais acheter un nouveau terminal Android dès maintenant, je choisirais le haut de gamme pas cher. Mais avec ce Xiaomi 13T Pro à 909,99 559 euros sur AliExpress Store, je ferais l’effort de dépenser un peu plus. Je me retrouverais avec un smartphone de haute gamme premium, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour la moitié du prix des autres terminaux similaires. Vous n’obtiendrez ce prix avantageux qu’en utilisant le coupon CHOLLO100 dans le panier.

Le prix officiel est de 909,99 euros et le prix le plus bas que nous avons trouvé est de 657 euros chez PcComponentes. Les autres stores se rapprochent davantage du prix officiel en ce moment. Ce terminal Xiaomi est l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuels en termes de puissance brute, de performances, d’appareil photo, d’écran et d’autonomie.

Obtenez le meilleur Xiaomi haut de gamme actuel au prix minimum

L’offre d’AliExpress ne concerne que le modèle de couleur noire et est la version mondiale. Oubliez les versions japonaises ou américaines qui étaient parfois incompatibles avec certaines bandes en Europe. Cette couleur noire va très bien à ce Xiaomi.

Ce Xiaomi 13T Pro est doté d’un corps en verre avec une résistance IP68 et une épaisseur de seulement 8,5 mm. Il est très robuste et froid au toucher, et pèse 206 grammes. Il comprend 2 microphones dans le châssis pour améliorer le son lors des appels et de l’enregistrement vidéo, ainsi que des haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos.

Son écran nous a enchantés. Il s’agit d’un panneau Amoled de 6,67″ avec une résolution QHD (2712 x 1220 px), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits avec des pics de 2600 nits. Il est protégé par du Gorilla Glass 5 et vous pourrez profiter du meilleur contenu actuel de qualité HDR10+ et Dolby Vision. Le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran et fonctionne de manière magistrale.

Ce smartphone est une bête qui intègre le Dimensity 9200 Plus de MediaTek, une concurrence très féroce pour le Snapdragon 8 Gen 2. Il est capable d’atteindre 1 500 000 points dans le test d’Antutu. Cela est également dû à ses 12 Go de RAM LPDDR5X, à la puce graphique ARM Immortalis-G715 et à la mémoire interne de 512 Go UFS 4.0. Il offre des performances exceptionnelles dans toutes les tâches ou tous les jeux.

Un aspect très attrayant de ce Xiaomi 13T Pro est son appareil photo. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo composé d’un capteur Sony IMX707 de 50 MP f/1.9 avec stabilisateur optique d’image, d’un grand-angle Omnivision de 13 MP et d’un téléobjectif Omnivision de 50 MP avec zoom optique 2x. Il a obtenu 131 points dans le test de DxOMark, ce qui le place très haut. De plus, l’appareil photo selfie est un Sony de 20 MP très remarquable pour les portraits.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 13T Pro (12/512 Go) avec le code CHOLLO100

La batterie de ce Xiaomi atteint une capacité de 5000 mAh pour nous offrir environ deux jours d’autonomie complète. Mais si vous avez besoin d’une recharge rapide, ce terminal peut le faire avec une puissance allant jusqu’à 120W grâce à sa puce P1 dédiée à la charge rapide. En ce qui concerne la connectivité, il est doté des dernières technologies : 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Dual SIM, infrarouge et NFC.

