La conception de la OnePlus Watch 2 fuite en images : elle embarquera Android et un processeur Qualcomm

Après une décevante OnePlus Watch, la marque chinoise se prépare déjà à lancer sa deuxième montre connectée. Cette fois-ci, les personnes de Shenzhen profiteront des ressources de leur entreprise mère, OPPO, pour construire une montre beaucoup plus capable, destinée à rivaliser avec certains des meilleurs Smartwatches du marché.

De nouvelles images et indices provenant du célèbre « fuiteur » OnLeaks nous ont permis d’en savoir plus sur la OnePlus Watch 2, la nouvelle montre intelligente que l’entreprise prévoit de lancer prochainement, et qui, cette fois-ci, disposera d’un processeur à la hauteur et d’un système d’exploitation plus avancé.

Les images partagées montrent une montre au design classique, qui ressemble en quelque sorte aux modèles de la série Samsung Galaxy Watch.

Le dispositif est livré avec un boîtier en métal et deux boutons physiques situés sur le côté droit. Sur les rendus, basés sur un prototype de la montre, la OnePlus Watch 2 est équipée d’un écran AMOLED de 1,43 pouces de diagonale au format circulaire.

Nous oublierions cette fois-ci le système d’exploitation en temps réel si basique qui équipait la première édition de la OnePlus Watch, et nous passerions plutôt à Wear OS, le système d’exploitation Google pour les montres, que d’autres marques chinoises adoptent déjà, comme Xiaomi avec sa Watch 2 Pro. Dans ce cas, il s’agirait de la version 4 de Wear OS, la même que celle que l’on trouve dans des montres comme la Google Pixel Watch 2.

#OnePlusWatch2 Design has been revealed in some gorgeous looking renders by @OnLeaks – I’ve seen quite a few comments asking about the OS it runs though.

Let me reveal to you: The all new OnePlus Watch2 will run WearOS 4 ✅

— Max Jambor (@MaxJmb) 10 novembre 2023