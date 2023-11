Premières critiques de Napoléon : trop compressé mais étonnamment comique par moments

Le 22 novembre, nous pourrons enfin la voir.

Joaquin Phoenix avec son bicorne

Du légendaire réalisateur Ridley Scott vient un nouveau et épique film avec Joaquin Phoenix en tant que protagoniste, Napoléon, qui sortira dans les salles du monde entier le 24 novembre (il sera disponible plus tard sur Apple TV+ dans sa version réalisée par le réalisateur), mais qui a déjà pu être vu et apprécié par la critique qui lui a accordé des scores mixtes mais principalement positifs, ce qui fait qu’il frôle actuellement les 80 % sur Rotten Tomatoes.

Avec Phoenix et Vanessa Kirby dans les rôles principaux, le synopsis de Napoléon nous montre clairement que nous sommes face à un spectacle rempli d’épopée et d’action, qui détaille la montée complexe et la chute de l’iconique empereur français Napoléon Bonaparte. Après un tournage orchestré par le légendaire réalisateur Ridley Scott sur un magnifique grand décor, le film raconte l’inextinguible course de Bonaparte vers le pouvoir, à travers le prisme de sa relation addictive et volatile avec Joséphine, son unique véritable amour, en présentant ses tactiques politiques et militaires visionnaires à travers certaines des scènes de bataille pratiques les plus dynamiques jamais filmées.

Les premières critiques

Celles-ci proviennent de médias internationaux et, bien que toutes soulignent la fabuleuse performance de Phoenix, comme il se doit, certaines ont également mis en lumière le problème de réduire la moitié de la vie d’un personnage aussi illustre à seulement 158 minutes. Comme l’écrit Brian Tallerico dans Roger Ebert, Napoléon est « une série de séquences de bataille réussies cherchant à connecter un meilleur film », et il mentionne précisément la durée comme responsable, car « l’un des problèmes est que le scénario de David Scarpa tente de compresser une vie si riche dans le temps imparti d’un seul film ».

C’est un avis qui entre en contradiction avec celui de Nicholas Barber de la BBC, qui mentionne comment « le film sert de résumé merveilleux de la carrière de Napoléon, une page Wikipedia magnifiquement illustrée qui marque la plupart des événements importants de sa vie adulte ». Et lui ainsi que Jordan Farley de Total Film pensent que c’est « l’un des meilleurs films de Scott depuis près de deux décennies ».

Le consensus est plus important quant à la surprise de se trouver face à un film avec tant de moments comiques, que ce soit grâce aux élucubrations du protagoniste lui-même ou à la façon dont Scott ridiculise celui-ci dans certaines scènes. David Elrich d’IndieWire écrit que « Napoléon fonctionne mieux lorsqu’il ridiculise l’empereur français« , ce qu’il fait tôt et souvent, ce avec quoi Catherine Bray d’Empire Magazine est d’accord, en affirmant que « La vision de Scott sur Napoléon est distinctivement ironique : un gros plan amusant et idiosyncratique de l’homme, au lieu d’un récit plus large et complet ».

Et nous terminons avec l’opinion de Mike Ryan pour Uproxx, qui résume le sentiment de certaines des autres critiques et pour qui Napoléon « est l’un de mes films préférés de l’année, un film qui, avant de le voir, semblait un peu trop stoïque et ‘important’. Au lieu de cela, j’ai probablement ri plus pendant ce film que pendant tout autre nouveau film cette année. Et les rires sont sincères et intentionnels ».

