Voici les finalistes des App Store Awards 2023

Apple a annoncé les applications qui aspirent à être les meilleures de l’année aux App Store Awards 2023.

Les App Store Awards sont de retour

Apple a récemment annoncé les finalistes des App Store Awards 2023. Ce sont des prix qui récompensent les meilleures applications de l’App Store d’Apple de l’année. Il existe différentes catégories telles que la meilleure application de l’année pour chaque produit, le meilleur jeu ou les applications qui ont eu le plus grand impact social et culturel.

Tout au long de cet article, vous découvrirez les différentes applications finalistes et qui aspirent à être la meilleure application de l’année aux App Store Awards 2023.

Finalistes des App Store Awards 2023

En ce qui concerne les meilleures applications de l’année aux App Store Awards 2023, nous avons les suivantes. Dans cette catégorie, elles sont divisées selon les produits d’Apple auxquels elles appartiennent.

Meilleure application pour iPhone : AllTrails, Duolingo et Flighty.

: AllTrails, Duolingo et Flighty. Meilleure application pour iPad : Concepts, DaVinci Resolve et Prêt-à-Makeup.

: Concepts, DaVinci Resolve et Prêt-à-Makeup. Meilleure application pour Mac : Linearity Curve, Photomator et Portal.

: Linearity Curve, Photomator et Portal. Meilleure application pour Apple TV : Bugsnax, FitOn et MUBI.

: Bugsnax, FitOn et MUBI. Meilleure application pour Apple Watch: Planny, SmartGym et Tide Guide.

D’autre part, les App Store Award 2023 comprennent également un prix pour le meilleur jeu de l’année. Nous vous présentons ci-dessous tous les finalistes :

Meilleur jeu pour iPhone : Afterplace, Honkai: Star Rail et Vampire Survivors.

: Afterplace, Honkai: Star Rail et Vampire Survivors. Meilleur jeu pour iPad : Eggy Party, Lost in Play et Pocket City 2.

: Eggy Party, Lost in Play et Pocket City 2. Meilleur jeu pour Mac : ELEX II, Lies of P et Return to Monkey Island.

: ELEX II, Lies of P et Return to Monkey Island. Meilleur jeu de l’Apple Arcade: Cityscapes, Hello Kitty Island et Adventure, stitch.

Enfin, nous avons les finalistes qui ont eu le plus grand impact culturel dans la société. Dans ce cas, les applications sélectionnées sont les suivantes :

balance Copilot Endling Finding Hannah How to Say Goodbye Pok Pok Proloquo Rebel Girls Too Good To Go

Apple choisira un gagnant pour chaque catégorie (et plusieurs pour la catégorie culturelle) et les gagnants seront annoncés dans quelques semaines. Les gagnants recevront un prix physique qui est un bloc de couleur bleue avec le logo de l’App Store au centre. D’autres applications ayant remporté ce prix sont Gentler Streak ou Carrot Weather, qui ont remporté le prix en 2021 et 2022 dans la catégorie de la meilleure application pour l’Apple Watch.

