Samsung nie qu’il va lancer un téléphone pliable pas cher

Selon le média coréen Korea JoongAng Daily, un porte-parole de Samsung a récemment confirmé que l’entreprise ne prévoit pas de lancer sur le marché des terminaux pliables de milieu de gamme et que les rumeurs à ce sujet sont infondées.

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont les derniers terminaux pliables de la marque coréenne

Juste après le lancement de la génération précédente de dispositifs pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 , les premières rumeurs ont commencé à circuler concernant la possibilité que le géant coréen présente en 2024 un terminal pliable abordable et après l’annonce des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, le populaire leaker Revegnus a affirmé que ce terminal, qui pourrait s’appeler Galaxy Z FE , arriverait sur le marché juste après les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6.

Eh bien, il semble que tout cela n’était que spéculation, car Samsung lui-même vient de nier qu’elle prévoit de lancer un smartphone pliable pas cher dans un proche avenir .

Il n’y aura pas de Galaxy pliable pas cher en 2024, parole de Samsung

Un récent rapport du média coréen Korea JoongAng Daily révèle qu’un porte-parole de Samsung a affirmé récemment que son entreprise n’a pas prévu de fabriquer un téléphone pliable de milieu de gamme , confirmant ainsi que l’année prochaine nous ne verrons pas de Galaxy Z pas cher et que les fuites qui nous sont parvenues jusqu’à présent manquent de fondement .

« Nous n’avons pas l’intention de fabriquer des smartphones pliables à prix moyen et les dernières rumeurs sont infondées »

Quoi qu’il en soit, ne négligez pas la possibilité qu’un appareil pliable soit lancé qui soit un peu plus abordable que les actuels Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 avec un prix supérieur à 400 ou 500 dollars, car lorsque le porte-parole de Samsung a été interrogé sur la possibilité que le Galaxy Z FE arrive sur le marché, il a simplement déclaré qu’il « n’y a encore rien de décidé à ce sujet ».

Par conséquent, bien que Samsung ait nié qu’elle allait lancer un smartphone pliable pas cher, il est toujours possible que nous voyions en 2024 une édition spéciale Galaxy Z Fan avec des fonctionnalités plus modérées et un prix inférieur à celui du Galaxy Z Flip5 actuel .

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :