Un ordinateur portable à 128 euros ou un aspirateur robot à 98 : dernières heures du 11.11 d’AliExpress

Il ne reste que trois jours avant la fin du 11 du 11 : dépêchez-vous et faites vos achats de Noël à l’avance.

C’est officiel : voici l’ordinateur portable le moins cher que vous pouvez acheter en ce moment

Ce 11 du 11 d’AliExpress est idéal pour anticiper les cadeaux de Noël puisque pour une durée limitée, il est possible de trouver de véritables bonnes affaires dans des douzaines de catégories. En ce qui nous concerne, nous allons profiter de ces dernières 72 heures du 11 du 11 pour vous suggérer une demi-douzaine d’offres qui valent vraiment la peine : vous pouvez obtenir un aspirateur balai pour moins de 90 euros, la balance intelligente de Xiaomi à moitié prix…

Si vous souhaitez surprendre quelqu’un en décembre prochain, faites attention. Cela vous intéresse beaucoup.

Le meilleur, c’est que, à l’exception de l’aspirateur robot, toutes les bonnes affaires recueillies ici font partie d’AliExpress Store, vous recevrez donc votre commande en moins d’une semaine, avec une garantie de trois ans et jusqu’à 14 jours de retour gratuits. Jetez un bon coup d’œil à notre sélection car, dans tous les cas, nous parlons du meilleur prix de l’appareil. Si pour une raison quelconque cela ne vous convient pas complètement, n’oubliez pas que vous pouvez également utiliser nos codes exclusifs pour obtenir des remises sur de nombreux autres produits :

ANDRO4ALL8 : vous obtenez 8 euros de réduction pour chaque tranche de 50 euros dépensés.

: vous obtenez 8 euros de réduction pour chaque tranche de 50 euros dépensés. ANDRO4ALL100 : vous obtenez 100 euros de réduction pour chaque tranche de 500 euros dépensés.

5 super affaires du 11 du 11 idéales pour offrir

Aspirateur balai Buture JR 500. Pendant ce 11 du 11, AliExpress a réduit les prix de dizaines d’aspirateurs balais sans fil. Bien que nous ayons sélectionné le modèle Buture JR 500 pour être l’un des plus économiques (il ne coûte que 88 euros !), vous avez de nombreux autres modèles à un prix similaire. Cependant, peu d’entre eux peuvent égaler la notation de 4,8 sur 5 dont se vante Buture. N’oubliez pas que, en plus d’avoir un prix incroyable, il est livré avec un éclairage LED, un système de filtration à plusieurs couches, une charge rapide, un support mural, une batterie amovible et plusieurs embouts et brosses.

Aspirateur balai Buture JR 500

Pèse-personne Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Une autre super affaire est la réduction de 50% dont bénéficie le pèse-personne intelligent le plus vendu de Xiaomi. Pour seulement 15 euros, vous obtenez l’un des gadgets les plus pratiques de ces dernières années, une balance qui se synchronise avec votre téléphone portable et grâce à laquelle vous pouvez effectuer un suivi complet de votre poids et d’autres mesures de santé. Vérifiez votre équilibre, votre pourcentage de graisse corporelle, votre masse osseuse, votre âge physique…

Pèse-personne Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Active. En plus de la balance, vous pouvez également offrir le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Active, la version « pour tous les publics » du récent Xiaomi Smart Band 8. Avec une réduction de 33% par rapport à son prix de sortie (attention, il a été mis en vente il y a quelques semaines seulement), ce bracelet Xiaomi offre beaucoup pour très peu : il permet de surveiller jusqu’à 50 sports, compte les pas et mesure le niveau d’oxygène dans le sang et le sommeil, affiche les notifications du téléphone portable, propose une centaine de cadrans personnalisés… Et en plus, son autonomie atteint deux semaines. Pour 20 euros, c’est un achat très recommandé.

Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Active

Robot aspirateur Midea i5C. Un aspirateur robot à moins de 100 euros ? Votre souhait est exaucé. Ce modèle de Midea offre des résultats plus que satisfaisants à un prix minimum. En plus, il peut être programmé pour s’activer quand vous le souhaitez, il est livré avec un réservoir d’eau pour nettoyer le sol, dispose de capteurs de proximité et peut être contrôlé depuis le téléphone portable ou depuis la télécommande qui est incluse. Pour 98 euros, vous ne trouverez pas mieux.

Robot aspirateur Midea i5C

Teclast F7S. Nous gardons pour la fin l’une des offres les plus attractives de cette journée des célibataires, un ordinateur portable pour à peine 128 euros. Il provient de la boutique officielle Teclast dans notre pays et bénéficie de tous les avantages d’AliExpress Store, vous aurez donc deux semaines pour le retourner gratuitement. Par ailleurs, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un équipement destiné à une bureautique basique ou à une navigation sur Internet, étant un ordinateur portable idéal pour les étudiants ou les utilisateurs plus âgés. Si vous savez ce que vous recherchez, c’est un très bon achat.

Teclast F7S

