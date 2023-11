Ce mobile précieux n’a jamais été aussi pas cher : 180 euros de moins avec 12 Go de RAM et Snapdragon 8+ Gen 1

Tu économises 180 euros sur l’achat de l’un des téléphones mobiles les plus emblématiques du marché, avec un écran de grande qualité, des performances puissantes et de bonnes caméras.

La coque transparente et les lumières à l’arrière en font l’un des téléphones les plus beaux du marché.

Bien qu’il ne soit sur le marché que depuis 3 ans, Nothing peut se vanter d’avoir l’un des téléphones mobiles les plus emblématiques. Le plus récent d’entre eux est le Nothing Phone (2), qui est sorti cette année même et qui ne bénéficie généralement pas d’offres aussi spectaculaires que celle qu’il offre actuellement. Le modèle de 12Go+256Go passe de 699 à 519 euros sur AliExpress Store en appliquant simplement le code promo ES100, ce qui représente une réduction historique de 180 euros sur son prix d’achat.

C’est une véritable aubaine de pouvoir acheter le Nothing Phone (2) pour 519 euros, il n’a jamais été aussi pas cher. Choisissez la couleur qui vous plaît le plus -gris ou blanc-, procédez à l’achat et entrez le code promo ES100 dans la section « Code promo ». Notez que ce smartphone coûte 599 euros sur Amazon et sur PcComponentes, tandis qu’il reste à 699 euros chez Ebay. De plus, la livraison depuis AliExpress Store est effectuée depuis la France, donc la livraison est très rapide.

L’analyse du Nothing Phone (2) nous a permis de profiter de son design emblématique, avec son boîtier transparent et ses lumières à l’arrière. Le téléphone est bien plus qu’un simple téléphone beau, il peut également se vanter d’avoir un écran de très haute qualité, la puissance du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et un bon appareil photo principal. En bref, c’est un téléphone qui frôle l’excellence.

Achète le Nothing Phone (2) avec 180 euros de réduction

Il est inévitable, la caractéristique qui attire le plus l’attention de ce Nothing Phone (2) est son esthétique. Il a l’un des designs les plus originaux du marché, avec un dos transparent qui nous permet de voir l’intérieur. De plus, sous cette coque se trouvent des lumières LED qui s’allument lorsque vous changez le volume ou lorsque vous recevez une notification. En ce qui concerne l’utilisation, il est confortable et a une prise en main agréable, avec un dos qui n’est pas glissant.

Passons au design pour vous parler de l’écran du Nothing Phone (2), l’un de ses points forts. Il s’agit d’un écran OLED de 6,7 pouces, d’une résolution de 2412 x 1080 pixels, d’un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz et d’une luminosité pouvant atteindre 1600 nits. Nous pouvons vous dire que c’est un écran de très haute qualité en termes de netteté, de couleurs et de fluidité, l’un des meilleurs de sa catégorie. De plus, le lecteur d’empreintes digitales est intégré ici.

Le Nothing Phone (2) est un téléphone que vous pouvez utiliser pour exécuter n’importe quelle application, la puissance ne sera jamais un problème. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, nous pouvons vous assurer qu’il offre des performances excellentes dans toutes les circonstances. Il est accompagné de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et du NothingOS 2.0 basé sur Android 13 comme système d’exploitation. Il convient de noter la couche de personnalisation de Nothing, car c’est l’une des plus originales du marché.

Vous pourrez également utiliser ce smartphone pour prendre des photos de qualité. À l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un ultra grand angle de 50 MP, avec une lentille de 32 MP à l’avant. L’expérience photographique est très bonne, notamment avec l’appareil photo principal arrière. De plus, celui-ci peut également enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, avec stabilisateur d’image optique.

L’achat du Nothing Phone (2) vaut également la peine pour son autonomie étendue. La batterie de 4 700 mAh peut durer jusqu’à 2 jours d’utilisation si vous n’êtes pas très exigeant. Si vous êtes quelqu’un qui utilise beaucoup votre téléphone tout au long de la journée, ne vous inquiétez pas, il tiendra quand même jusqu’à la fin de la journée avec une seule charge. La charge rapide est de 45 W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Cependant, vous pouvez utiliser n’importe quel chargeur compatible avec USB-PD et PPS. Si vous préférez, vous pouvez également le charger sans fil.

Le Nothing Phone (2) est un téléphone très original, à l’intérieur comme à l’extérieur, le modèle parfait si vous voulez vivre une expérience différente. Vous savez que c’est le moment idéal pour l’obtenir. Il vous suffit d’appliquer le code promo ES100 pour l’acheter pour 519 euros sur AliExpress Store, son prix le plus bas de tous les temps.

