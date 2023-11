Parce que prendre des photos de la lune est trop mainstream : ce téléphone portable possède un mode spécial pour photographier le soleil

Les Vivo X100 Pro et X100 ont été créés pour permettre aux utilisateurs de prendre des photos au soleil et d’obtenir de très bons résultats

Les nouveaux Vivo X100 Pro et X100 disposent d’un mode qui permet de prendre des photos où l’incidence du soleil ne pose aucun problème.

Être alternatif ne consiste pas seulement à se démarquer des modes, il faut aussi être innovant et, dans un monde où les photos de la lune sont courantes, il faut photographier le soleil. Bien que la tâche soit complexe, la technologie a permis de créer un téléphone avec un mode spécial pour photographier l’étoile de notre système planétaire.

Le téléphone capable de réaliser cet exploit est le vivo X100 Pro, bien que son petit frère, le vivo X100, puisse également le faire. Les deux appareils disposent d’un mode spécial qui permet de prendre des photos au soleil de manière tout à fait normale pour les utilisateurs.

Photographier le soleil devient réalité grâce aux nouveaux Vivo X100 Pro et X100

L’aspect photographique de ces appareils est de premier ordre, bien que Vivo ne néglige pas l’intérieur. Le processeur choisi est le nouveau MediaTek Dimensity 9300, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM ainsi que de 256, 512 Go ou 1 To de stockage.

L’autonomie est assurée par une batterie de 5 400 mAh sur le Vivo X100 Pro et de 5 000 mAh sur le Vivo X100. Les deux disposent de la 5G, du WiFi 6, du Bluetooth 5.4, du NFC, du GPS, du GLONASS ainsi que de la certification IP68 contre la poussière et l’eau.

Les deux appareils sont équipés d’un écran AMOLED de 6,78 pouces, d’une résolution de 2 800 x 1 260 pixels, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 3 000 nits. Il s’agit d’un écran de premier ordre, mais il faudra attendre l’analyse pour en vérifier le fonctionnement.

Après avoir mentionné toutes les caractéristiques techniques, il est temps de parler de leurs appareils photo. Les nouveaux Vivo X100 Pro et X100 partagent les mêmes spécifications : capteur principal de 50 mégapixels f/1.75 d’un pouce, capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels f/1.75 et capteur de 50 mégapixels avec zoom périscope de 100 mm.

Les spécifications techniques de ces caméras ne les rendent pas spéciales, ce sont les ajouts que Vivo a intégrés à ses téléphones qui sont intéressants. Celui qui a le plus attiré l’attention est le mode soleil qui permet de capturer complètement et en détail des scènes où le soleil brille directement.

Ce mode permet que le soleil ne soit pas un problème lors de la prise de photos dans n’importe quelle situation. La photo qui accompagne ces lignes est un exemple de ce que l’on peut obtenir avec ce nouveau mode qui, malheureusement, devra être testé pour voir s’il fonctionne correctement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :