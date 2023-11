Xiaomi a seulement eu besoin de 10 jours pour vendre un million et demi de téléphones portables : son dernier lancement est un succès

Xiaomi a vendu 1,4474 million d’unités des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro depuis le 31 octobre, premier jour de mise en vente des mobiles, jusqu’au 10 novembre.

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont les derniers flagship du géant chinois

Il semble que les nouveaux porte-étendards de Xiaomi et son nouveau système d’exploitation, HyperOS, suscitent beaucoup d’attentes en Chine, le seul marché sur lequel ils sont disponibles jusqu’à présent, puisque les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro ont battu un nouveau record de ventes dans leur pays d’origine.

Plus précisément, Xiaomi a réussi à vendre près d’un million et demi d’unités des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro en seulement 10 jours, ce qui en réalité le lancement le plus réussi d’un flagship du géant chinois ces derniers temps.

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro battent des records de ventes en Chine

Un récent rapport publié par le média Wall Street Insights révèle que la marque chinoise a réussi à vendre, via tous ses canaux, un total de 1,4474 million d’unités des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro en seulement 10 jours, du 31 octobre, premier jour de mise en vente des téléphones en Chine, jusqu’au 10 novembre dernier.

Cela fait des Xiaomi 14 les terminaux haut de gamme de la marque les plus vendus lors de leur lancement et a permis à l’entreprise basée à Pékin de augmenter sa part de marché dans son pays d’origine de 8,9 %.

Il convient de rappeler que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro se distinguent par leurs écrans LTPO AMOLED de 6,36 et 6,73 pouces respectivement avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale de 3,000 nits, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et des batteries de 4,610 mAh avec une charge rapide de 90W pour le modèle de base et de 4,880 mAh avec une charge rapide de 120W pour la version Pro.

De plus, dans les deux cas, la section photographique a été développée en collaboration avec Leica et est composée de trois caméras arrière de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

