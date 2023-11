Rien ne rivalise (avec astuce) le populaire iMessage d’Apple sur les téléphones Android

Carl Pei a confirmé que sa nouvelle application Nothing Chats disposera d’une implémentation fonctionnelle, bien que controversée, du iMessage d’Apple.

Nothing surprend le monde en présentant sa propre approche d’iMessage.

Sans aucun doute, Google va continuer son combat pour que Apple rende iMessage compatible avec Android et/ou adopte finalement la messagerie RCS, même s’il faut faire appel aux instances gouvernementales comme la Commission européenne, même si jusqu’à présent les campagnes médiatiques soutenues même par des géants comme Samsung ont eu peu de succès, car la position de Cupertino n’a en réalité pas changé d’un pouce, Tim Cook confirmant que ce n’est pas dans son programme.

Peut-être pour cette raison, et aussi parce que Carl Pei aime être sous les projecteurs, Nothing a cherché à implémenter iMessage sur Android, peut-être de manière plus controversée que nous le souhaiterions, mais au final totalement fonctionnelle, intégrée dans la nouvelle application Nothing Chats qui vient d’être officiellement présentée et qui arrivera très bientôt sur les Nothing Phone (2).

L’entreprise britannique, dirigée par l’ancien dirigeant de OnePlus, a créé une application qui rapproche iMessage de la plateforme Android en incluant ses messages avec des bulles vertes et toutes les options multimédias, permettant de créer et de gérer des groupes, d’échanger des fichiers, d’envoyer des messages vocaux et tout ce à quoi on peut s’attendre d’un service de messagerie de notre époque.

Ils nous disent même qu’elle s’enrichira par la suite de nouvelles fonctionnalités, qui sont pour l’instant en attente, car les notifications et les confirmations de réception et de lecture, les réactions aux messages ou les réponses directes, ainsi que d’autres fonctionnalités, sont encore en cours de développement.

Nothing Chats sera exclusivement disponible sur le Nothing Phone (2), le dernier fleuron du fabricant londonien, et ne pourra être téléchargée que dans les États-Unis, le Canada, le Royaume-Unis et l’UE à partir du 17 novembre 2023.

Quoi qu’il en soit, ce que tout le monde se demande maintenant, c’est comment Nothing a réussi à contourner Apple et à créer Nothing Chats avec ces fonctionnalités liées à iMessage, quelque chose qui soulève plus d’ombres que de lumières et que nous expliquons maintenant grâce aux amis de The Verge, à Carl Pei lui-même qui l’a reconnu dans une interview, et aussi grâce à une voix autorisée comme Marques Brownlee, qui a pu y accéder en avant-première pour nous montrer comment cela fonctionne.

L’accord de Nothing n’est pas avec Apple, mais avec Sunbird, qui met à disposition sa plateforme d’échange

Voici l’astuce. Apple sait ce que Nothing va faire et Carl Pei affirme ne pas croire que cela les dérange beaucoup, car en réalité, son entreprise n’a pas signé d’accords avec Apple mais avec la start-up Sunbird. Cette entreprise américaine est celle qui a conçu la solution qui permet à Nothing Chats de fonctionner avec iMessage, d’une manière assez discutable d’ailleurs.

Après tout, la plateforme de Sunbird exige que l’utilisateur enregistre un identifiant Apple et lui fournisse les identifiants, activant le compte sur un appareil Apple (probablement un Mac Mini ou similaire) qui sera connecté dans les centres de données de Sunbird pour recevoir et gérer toutes les communications.

Ainsi, ce n’est pas Nothing Chats qui gère les messages, mais seulement une interface qui les affiche, car la vraie magie se trouve dans cette ferme de Macs que Sunbird fera fonctionner dans des centres de données en Amérique du Nord et en Europe, en tant que point d’échange, envoyant des messages de iMessage vers le smartphone et vice-versa.

Nothing pousse le bouchon encore plus loin pour faire fonctionner iMessage dans Nothing Chats, en exigeant que nous leur donnions nos identifiants Apple pour utiliser une ferme d’ordinateurs Mac comme passerelle pour le service. Ça ne semble pas très sûr, bien que toutes les communications soient envoyées chiffrées selon Carl Pei.

Ce mode de fonctionnement ne semble pas très sûr, car des équipements intermédiaires doivent lire au moins les en-têtes des messages pour les renvoyer correctement, bien que Nothing nous rassure en confirmant que toutes ces communications sont chiffrées pour éviter les problèmes de confidentialité et de sécurité.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas très judicieux de donner mon identifiant Apple à une entreprise externe pour qu’elle reçoive tous mes messages et les renvoie à la bonne personne utilisant iMessage en tant que passerelle intermédiaire, bien que beaucoup seront prêts pour la possibilité de communiquer, enfin de manière efficace, avec d’autres utilisateurs d’iMessage depuis Android.

Au moins un des objectifs est atteint, car ils ont déjà fait la une des médias… N’est-ce pas ? Utiliseriez-vous Nothing Chats dans ces conditions ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :