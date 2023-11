Matt LeBlanc, Joey dans Friends, lui dédie cet émouvant adieu à Matthew Perry

Et il lui rappelle qu’il lui doit 20 dollars.

Un des meilleurs duos comiques que la télévision ait jamais connus

C’est incroyable, mais cela fait déjà plus de deux semaines depuis que nous avons dit adieu à Matthew Perry, l’acteur principalement connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends et qui a également joué dans Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine et Go On, bien que personne n’ait réussi à reproduire la magie ou le succès de son personnage emblématique.

Tout le casting de la série, ainsi que les créateurs du spectacle, Marta Kauffman et David Crane, et le producteur exécutif Kevin Bright, ainsi que plusieurs autres célébrités et personnes du monde entier, ont exprimé leur tristesse face à sa disparition et ont présenté leurs condoléances tout en se remémorant les moments passés avec Matty, comme il était affectueusement appelé, mais Matt LeBlanc, Joey dans Friends et ami et colocataire indissociable de Chandler, n’avait pas encore fait de déclaration en solo, jusqu’à aujourd’hui.

Il l’a fait par le biais d’un message émouvant sur Instagram, accompagné de plusieurs instantanés tirés de la série elle-même ainsi que d’un dernier tiré des coulisses, et où l’on retrouve également une touche d’humour à la fin, quelque chose que Matthew Perry aurait sûrement apprécié.

« C’est avec une grande tristesse que je te dis adieu. Les moments que nous avons partagés ensemble sont honnêtement parmi mes moments préférés de ma vie. Ce fut un honneur de partager la scène avec toi et de t’appeler mon ami. Je sourirai toujours en pensant à toi et je ne t’oublierai jamais. Jamais. Déploie tes ailes et envole-toi, mon frère, tu es enfin libre. Beaucoup d’amour. Et je suppose que tu garderas les 20 dollars que tu me dois« .

L’adieu à Matthew Perry

Matthew Perry est décédé le 28 octobre dernier à l’âge de 54 ans dans sa résidence de Los Angeles, en Californie, où il a été retrouvé dans son jacuzzi, apparemment victime d’une crise cardiaque, bien que l’on attende encore le rapport toxicologique. Perry a apporté de l’humour et de l’esprit avec son personnage dans Friends et d’autres productions, et est devenu un favori des spectateurs. Cependant, derrière son succès, il a lutté en privé contre la dépendance aux substances et à l’alcool pendant des décennies, une bataille qu’il a détaillée dans son autobiographie de 2022, Amigos, amantes y aquello tan terrible. Malgré ses défis personnels, Perry a réussi à rester sobre pendant 18 mois, inspirant beaucoup de gens avec sa lutte constante.

Après la fin de la série qui l’a rendu célèbre, Perry a poursuivi sa carrière d’acteur, mais aucun de ses projets ultérieurs n’a atteint le même niveau de succès. Il a participé à plusieurs séries télévisées et films tels que The West Wing, en faisant des apparitions spéciales dans d’autres émissions à succès. Son héritage perdurera en tant que membre emblématique du casting de Friends et en tant que personne qui a partagé ouvertement ses défis personnels dans sa quête de sobriété.



