Ma recommandation phare : ce téléphone est différent du reste et son prix baisse

La création de Google a tout ce dont vous avez besoin et offre une expérience utilisateur incomparable.

Le dos du Google Pixel 8.

Je tiens à vous recommander l’un des smartphones les plus spéciaux qui a vu le jour ces derniers temps, un appareil conçu pour vous faire vivre l’expérience Android telle qu’elle doit être. Je parle, bien sûr, du Google Pixel 8, l’un des membres de la dernière paire présentée par le grand G.

Il est disponible sur Amazon pour 729 euros et bien que ce ne soit pas un prix abordable, je pense que c’est un achat qui en vaut vraiment la peine. C’est un véritable haut de gamme qui ne frôle pas les 1 000 euros comme beaucoup d’autres et qui bénéficie maintenant d’une remise de 70 euros non négligeable. Avec Android tel que Google le souhaite, il a beaucoup à offrir, voici tout ce que vous devez savoir.

Vous n’avez jamais essayé un téléphone comme celui-ci

À l’avant de notre protagoniste se trouve un bon écran OLED de 6,2 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Qui a dit qu’il n’y avait plus de haut de gamme compact ? Le Google Pixel 8 est un smartphone confortable sur lequel vous pourrez profiter de votre contenu préféré avec beaucoup de couleurs et de netteté.

Le cerveau qui lui donne vie a été créé par Google lui-même, c’est le Tensor G3. Ne vous inquiétez de rien, c’est un processeur plus que capable de vous permettre de faire fonctionner fluidement toutes sortes d’applications et de jeux. Nous ne l’avons pas mentionné, mais dans cette offre, vous obtenez le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Je pense sincèrement qu’un utilisateur moyen n’aura pas à se soucier de l’espace.

Vous le savez très bien si vous maîtrisez un peu le monde Android, les caméras des Google Pixel nous surprennent depuis des années (plus ou moins). Non seulement le Google Pixel 8 Pro est excellent, mais aussi son petit frère. Notre choix intègre un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif grand angle de 12 mégapixels avec lesquels vous pourrez beaucoup vous amuser.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit (- 70€). Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Le Google Pixel 8 est un smartphone différent, un appareil qui marque un avant et un après. Je vous le dis sérieusement, si vous n’avez jamais eu de Pixel et que vous obtenez ce modèle, vous vous en souviendrez toujours. J’ai plongé dans le monde de Google avec le Pixel 3 il y a déjà quelques années et c’est quelque chose qui m’a marqué.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

