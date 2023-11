Une IA donnera voix et visage à Edith Piaf dans un nouveau biopic de l’artiste

Elle a été bien formée.

Edith Piaf, CGI

Warner Music, en collaboration avec les héritiers de l’emblématique chanteuse française Edith Piaf, a annoncé un projet cinématographique novateur qui utilisera la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour faire revivre la voix et l’image de l’artiste légendaire. Intitulé Edith, le prochain film d’animation de 90 minutes racontera la vie et l’héritage de Piaf, de ses débuts à Paris à sa reconnaissance internationale.

Le film utilisera un clone vocal généré par intelligence artificielle, basé sur des centaines de clips audio et d’images de Piaf, pour raconter l’histoire de la célèbre chanteuse, promettant de révéler des aspects inconnus jusqu’à présent de sa vie personnelle et de sa carrière artistique. De plus, il inclura des enregistrements originaux de ses chansons emblématiques La Vie En Rose et Non, Je Ne Regrette Rien, grâce aux droits de Warner Music.

Edith

L’histoire sera présentée à travers un mix novateur d’animation et de matériel d’archives et couvrira des performances en direct sur scène et à la télévision, ainsi que des entretiens personnels, offrant une vision authentique et émouvante de la vie de Piaf. Le projet, dirigé par Julie Veille (Sting, l’électron libre, Diana Ross, suprême diva, Stevie Wonder: Visionnaire et prophète) et Gilles Marliac (E=M6 Family), est en cours de développement avec Charlie Cohen, président de Warner Music Entertainment. Après la création d’un concept pilote, l’équipe prévoit de s’associer à un studio pour produire le film complet.

Cette approche utilisant l’IA pour faire revivre la voix et la présence d’artistes décédés n’est pas nouvelle dans l’industrie cinématographique. Des exemples précédents incluent le documentaire Roadrunner de 2021, où l’IA a été utilisée pour recréer la voix d’Anthony Bourdain, ainsi que l’utilisation de CGI pour recréer l’apparence de figures emblématiques telles que Carrie Fisher, Harold Ramis et Paul Walker dans des films récents. Cependant, cela a suscité et continue de susciter le débat parmi la guilde des acteurs, et l’un des accords de la récente grève incluait justement l’utilisation de l’IA pour la recréation de personnes décédées.

Edith représente une étape importante dans l’utilisation de la technologie pour préserver l’héritage d’artistes emblématiques et captiver de nouveaux publics. L’équipe derrière le projet cherche à transmettre l’esprit de résilience et de dépassement de Piaf, en offrant une histoire intemporelle et pertinente pour les générations actuelles.

Alain Veille, PDG de Warner Music France, a souligné l’importance de ce projet et la nécessité de honorer l’héritage de Piaf avec le plus grand respect.

