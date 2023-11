Taika Waititi se désengage complètement de Thor 5

Taika Waititi a des projets pour six ou sept ans.

Les rumeurs dont nous avions récemment écho se sont avérées vraies, et le prochain volet de Thor dans l’Univers Cinématographique Marvel ne comptera pas Taika Waititi à la réalisation. C’est Waititi lui-même qui l’a révélé à Business Insider lors de la promotion de son prochain film, Next Goal Wins, qui sort ce vendredi 17 novembre au cinéma.

Waititi a dirigé les deux derniers films de Thor, Thor: Ragnarok (2017) et Thor: Love and Thunder (2022), qui ont été un succès au box-office mais moins bien accueillis par la critique, notamment le dernier volet centré sur le personnage asgardien, que même Chris Hemsworth en personne estime être devenu « trop fou ». Cependant, nous savons maintenant que le réalisateur néo-zélandais ne dirigera pas un troisième volet de Thor, ce qui signifie qu’il ne complétera pas sa propre trilogie (Thor, en 2011, a été réalisé par Kenneth Branagh et Thor: Le Monde des ténèbres par Alan Taylor).

Projets pour plus de cinq ans

Taika Waititi, qui a déjà confirmé qu’il ne serait pas impliqué dans le prochain film de Thor, « Je sais que je n’y serai pas impliqué », a-t-il déclaré pour enfin couper court aux rumeurs, se concentre sur d’autres projets, dont une adaptation de L’Incal d’Alejandro Jodorowsky et son attendu film Star Wars, qu’il est en train d’écrire et qui avance pour le moment sans grande hâte. Avant d’entamer ces projets, il prévoit de réaliser Klara et le Soleil, basé sur le roman éponyme de Kazuo Ishiguro, et a déjà indiqué que ces projets pourraient prendre au moins « six, sept ans », et comme il le pense lui-même, « Je suppose qu’ un autre film de Thor se fera bien avant ça« .

Et bien qu’il ne soit pas dans le potentiel film de Marvel, Waititi a exprimé son appréciation de travailler avec Marvel et son amour pour Chris Hemsworth, le protagoniste quasi absolu de la saga aux côtés de Natalie Portman. « Je ne me sentirais jamais trahi », dit l’Oscarisé en riant. « Nous sommes dans une relation ouverte et si elle veut voir d’autres personnes, je suis heureux pour cela. Néanmoins, je serais prêt à travailler avec eux à nouveau un jour ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :