Avez-vous des problèmes d’espace sur votre téléphone portable ? Google vient de vous offrir jusqu’à 100 Mo de stockage.

La dernière mise à jour du compilateur ART (Android Runtime) de Google Play réduit la taille du code des applications de 9,3%, ce qui représente une économie d’espace de stockage de 50 Mo à 100 Mo.

Vous n’aurez plus à libérer de l’espace mémoire sur votre Android car Google vous offre jusqu’à 100 Mo sans rien faire

Depuis plusieurs années, Google travaille pour rendre Android plus modulaire et dans cette optique, la société de Mountain View a réussi à ce que certaines parties du logiciel soient mises à jour indépendamment du reste, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre une mise à jour complète du système pour corriger certains problèmes ou implémenter de nouvelles améliorations.

À cet égard, Google vient de publier un nouvel article sur son blog pour les développeurs où il annonce avoir optimisé le compilateur du système Android pour que les applications prennent moins de place et ainsi libérer jusqu’à 100 Mo de stockage sur votre smartphone.

Google libère jusqu’à 100 Mo d’espace sur tous les téléphones avec Android 12 et les versions ultérieures

Récemment, Google a mis à jour le compilateur ART (Android Runtime) de Google Play vers sa version 14, une variante qui se distingue surtout par la réduction de la taille du code des applications de 9,3%, ce qui se traduit par une économie d’espace de stockage allant jusqu’à 100 Mo.

Comme l’explique le géant américain, un smartphone Android a généralement entre 500 Mo et 1 Go de code optimisé et en le réduisant de plus de 9% avec cette mise à jour, il parviendra à libérer en moyenne entre 50 Mo et 100 Mo sur chaque terminal.

C’est vraiment utile pour les téléphones qui manquent de mémoire, car l’optimisation effectuée par Google dans ART 14 a réussi à réduire la taille du code des applications sans affecter les performances des terminaux.

Cependant, cette nouvelle version du compilateur ART ne sera disponible que sur les téléphones avec Android 12 ou une version ultérieure, ce qui est plutôt bien puisque la part de marché combinée d’Android 12 et Android 13 est d’environ 40%, ce qui signifie que de nombreux terminaux pourront bénéficier de cette réduction de stockage.

La mise à jour du système de Google Play incluant ART 14 a déjà commencé à être déployée progressivement et arrivera sur tous les appareils compatibles au cours des prochaines semaines.

