Voici pourquoi vous ne pouvez pas utiliser Android Auto sans fil

L’un des services de Google empêche l’utilisation d’Android Auto sans fil sur votre appareil

Android Auto sans fil ne fonctionne pas correctement sur votre téléphone et la faute en incombe à l’un des services de Google.

L’utilisation d’Android Auto sans fil est l’un de ses principaux avantages, mais cela ne signifie pas pour autant que vous puissiez toujours l’utiliser sans avoir à connecter physiquement l’appareil au véhicule. En effet, plusieurs utilisateurs ont commencé à se plaindre de ne pas pouvoir utiliser Android Auto sans fil, et la raison en est assez ridicule car elle incombe à Google.

Le problème est lié au VPN de Google One, le service de stockage en nuage de la société Mountain View. Apparemment, le VPN empêche Android Auto de se connecter sans fil à la voiture, car il crée un réseau privé virtuel qui chiffre le trafic de données et entrave la communication entre les appareils.

Le VPN de Google One, responsable du problème

Le VPN de Google One est l’un des avantages offerts par le plan de 2 To ou supérieur de ce service, qui permet aux utilisateurs de protéger leur vie privée et leur sécurité en ligne. Le VPN fonctionne uniquement sur Android, mais Google travaille sur un client pour iOS, Windows et Mac. Cependant, cette fonctionnalité a également ses inconvénients, comme celui qui affecte Android Auto.

Les utilisateurs qui ont rencontré ce problème ont partagé leurs solutions sur les forums de Google. Certains ont réussi à le résoudre en réinitialisant le système d’infodivertissement de leur voiture, tandis que d’autres ont dû modifier les paramètres de développement de leur smartphone et passer les paramètres USB par défaut à « Transfert de fichiers/Android Auto ».

Une autre option plus simple est de désactiver le VPN de Google One lorsque vous souhaitez utiliser Android Auto sans fil. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir l’application Google One sur votre téléphone et de cliquer sur la carte VPN sur l’écran d’accueil. Vous pourrez y voir l’état du VPN et l’option de masquer l’adresse IP et le réseau. En désactivant le VPN, Android Auto devrait fonctionner sans fil sans problème.

Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, il est possible que le problème ne soit pas lié au VPN de Google One, mais à d’autres facteurs. Dans ce cas, il est recommandé de vérifier les exigences pour utiliser Android Auto sans fil, qui sont les suivantes :

Avoir un smartphone avec Android 11 ou une version supérieure et une voiture compatible avec Android Auto sans fil.

Avoir la dernière version de l’application Android Auto sur le téléphone.

Activer le Bluetooth et le WiFi sur le téléphone et la voiture.

Avoir une bonne connexion Internet, que ce soit via les données mobiles ou le WiFi.

