L’acteur de George Costanza sur le possible retour de Seinfeld : « Personne ne m’a appelé »

Ni a Elaine ni a Kramer.

George, clairement surpris

Jason Alexander a travaillé sur de nombreux projets liés au monde du cinéma et de la télévision, tels que Pretty Woman ou Le Retour de Jafar, où il prête sa voix, ainsi que dans de nombreux autres films le chanteur, musicien, danseur, compositeur et joueur de poker professionnel, rien que ça. Mais la plupart d’entre nous le connaissent peut-être pour son rôle de George Costanza dans la série Seinfeld, qui nous a accompagnés pendant les 180 épisodes répartis en 9 saisons diffusés à la télévision.

Terminée en 1998, Seinfeld est devenue une série culte, et les rumeurs de son retour ont circulé plus d’une fois, mais elles ont pris plus de force lorsque Jerry Seinfeld lui-même, protagoniste et créateur de l’émission aux côtés de Larry David, dont le programme a servi à beaucoup plus que procurer des rires, a annoncé lors d’un de ses spectacles que « quelque chose va se passer ».

« Voici ce que je vais dire, d’accord, mais tu ne peux le dire à personne. Quelque chose va se passer en rapport avec cette fin; [il ne s’est] pas encore passé », plaisanta Seinfeld. « Et juste ce à quoi tu penses, Larry et moi y avons aussi pensé. Donc nous verrons, nous verrons bien ». Mais il semble que ce « quelque chose » soit resté entre eux deux et que personne d’autre dans la distribution ne sache rien.

George, Elaine et Kramer ne savent rien

Lorsqu’on lui a demandé à ce sujet lors d’une récente interview, Jason Alexander a confirmé être au courant des rumeurs mais rien de plus, car personne ne l’a contacté, du moins pour le moment. « Il n’y a qu’une seule raison à cette rumeur », a déclaré l’acteur en parlant du sujet qui ne le concerne pas. « Apparemment, à la fin d’un monologue, [Seinfeld] a dit quelque chose du genre, ‘Larry [David] et moi réfléchissons à quelque chose’. Bravo. Je n’en sais rien… Personne ne m’a appelé« .

Mais il semble que pour l’instant, Jerry Seinfeld et Larry David excluent également le reste de la distribution. « Apparemment », a continué Alexander, « ils n’ont pas besoin de George et peut-être pas d’Elaine car Julia [Louis-Dreyfus] et moi nous sommes demandé, ‘Tu sais quelque chose à ce sujet ? Je n’en sais rien’, et j’ai parlé à Michael [Richards] l’autre jour et je ne pense pas qu’il le sache non plus ».

Peut-être que c’est encore quelque chose d’incertain et c’est pourquoi ils ne les ont pas encore contactés, mais les paroles de Jason Alexander ne sont pas encourageantes et une éventuelle réunion de Seinfeld, à la manière de celle de Friends, semble de plus en plus improbable. Parce que sans George ou Elaine, ça passerait, mais sans Cosmo Kramer, certainement pas.



