Motocross au style cyberpunk : cette nouvelle moto électrique est incroyable

Voici la XQi3, la nouvelle moto électrique de NIU. Elle sera disponible en 2 modèles : un modèle pour la ville et un modèle pour la campagne.

Voici la nouvelle moto de NIU

Légère, autonome et futuriste sont des adjectifs avec lesquels nous pourrions décrire la nouvelle moto électrique créée par NIU. La XQi3 est un modèle de moto développé par la marque chinoise qui atteint des vitesses allant jusqu’à 75 kilomètres par heure, avec une autonomie de 90 km, et se distingue par un design futuriste inspiré du style cyberpunk.

Deux versions très similaires

Il existe deux versions : XQi3 Street et XQi3 Wild. La première est axée sur une utilisation urbaine sur les routes. Pendant ce temps, la deuxième version est axée sur une utilisation sauvage – comme dans les montagnes et les déserts. Il y a peu de différences de matériel entre les deux, mais une différence importante de vitesse : la version Street est limitée à 45 km/h, tandis que la Wild atteint 75 km/h. Sinon, elles sont très similaires.

Elle pèse 76 kilogrammes. Elle est équipée d’un revêtement en aluminium capable de résister à la boue et aux intempéries. Elle est disponible en jaune, violet et blanc, bien que toutes présentent un style cyberpunk et un aspect sportif, loin des autres motos électriques plus discrètes, telles que la future TVS X. Elle intègre de petits garde-boue avant et arrière pour éviter tout dommage facilement, et dispose de phares LED circulaires.

Elle a une autonomie de 90 kilomètres. La puissance maximale du moteur est de 8000 W et la consommation d’énergie par charge est de 2304 Wh. Le poids de la batterie est de 15,4 kilogrammes, et son temps de charge estimé est de 5,3 heures. Le principal avantage de cela est qu’elle peut être chargée pratiquement n’importe où, car elle est amovible.

Un autre de ses points forts est sa capacité à se connecter à d’autres appareils. Il est possible de la synchroniser avec votre téléphone portable pour la déverrouiller avec la technologie NFC, ainsi qu’avec le Bluetooth. De plus, depuis votre terminal, vous pourrez voir sur une carte les itinéraires que vous avez parcourus, ainsi que leurs statistiques et leur durée. Vous pourrez également répondre aux appels sans utiliser vos mains.

La NIU XQi3 sera lancée sur le marché européen et américain en 2024. Le prix de vente est de 5 999 dollars (5523 euros). Si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, cliquez sur le lien situé sous ce paragraphe pour accéder au site web de NIU où la nouvelle moto est exposée. En dehors de cela, NIU a fabriqué d’autres véhicules, comme cette trottinette en fibre de carbone.

XQi3 sur le site web de NIU

