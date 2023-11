Cette pas cher et méconnue Xiaomi s’appelle Turbo, a 12Go de RAM et des performances haut de gamme

Il est le plus puissant de toute la famille des terminaux Redmi de Xiaomi et recevra bientôt la mise à jour HyperOS.

Le Redmi Note 12 Turbo est un smartphone puissant, avec un très bon écran, une grande batterie et un système de caméras remarquable.

Si vous avez besoin d’un nouveau téléphone portable et que vous aimez Xiaomi, je peux vous recommander plusieurs options. Surtout si nous regardons le catalogue de Redmi ou celui des téléphones POCO. À cet égard, il est difficile de le trouver sur notre marché, mais je vous recommande le Redmi Note 12 Turbo que vous pouvez obtenir dès maintenant pour seulement 250 euros sur AliExpress. Et attention, c’est la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

Ce prix final intéressant est obtenu en utilisant le coupon ES50 lors de votre achat. Vous pouvez également obtenir la version de base avec 8/256 Go pour 249 euros, mais pour 1 euro de plus, cela vaut la peine d’avoir 12 Go de RAM. Nous avons pu voir ce même modèle chez Fnac pour 315 euros. C’est un terminal très peu connu sous ce nom, mais si je vous dis qu’il est identique au POCO F5, tout change.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo (12/256 Go)

Obtenez le meilleur téléphone Redmi à ce jour pour 250 euros

Ce qui attire le plus l’attention avec ce Redmi Note 12 Turbo, c’est qu’il est la version la plus avancée de toute la famille des mobiles Redmi Note 12 de cette génération, de loin. Cela est dû au processeur Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, à ses 12 Go de RAM, à la carte graphique Adreno 725 et aux 256 Go de stockage. Cette configuration matérielle offre des performances haut de gamme, avec plus de 1 100 000 points au test Antutu.

Sur le plan esthétique, il est identique au POCO F5 avec certaines différences. Ce modèle est doté d’un panneau OLED de 6,67″ avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz et un contraste extrêmement élevé de 5 millions à 1. Il atteint une luminosité de 1000 nits et prend en charge Dolby Vision et HDR10+. Vous pourrez regarder des séries et des films enregistrés avec ces technologies comme si vous étiez devant une smart TV OLED.

Le terminal de Xiaomi est déjà sous Android 13 avec MIUI 14, mais il sera l’un des premiers téléphones à recevoir HyperOS, la nouvelle surcouche de Xiaomi basée sur Android 14.

N’oublions pas son aspect physique, qui diffère beaucoup du reste de la famille des terminaux Redmi Note 12 de cette année. Il a un corps fin de 7,9 mm d’épaisseur et ne pèse que 181 grammes, avec une finition en polycarbonate et en verre, avec une résistance IP53. En main, il est très robuste et bien fini.

Sa batterie de 5000 mAh peut se charger à une puissance de 67W et nous offrir une autonomie proche de 2 jours complets. En termes de connectivité, nous avons tout ce que nous pouvons attendre d’un Redmi Note : 5G (avec des limitations de bandes en 4G), NFC, port casque, WiFi 6, Bluetooth 5.3, double SIM, infrarouge et GPS.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo (12/256 Go)

Et pour finir, son aspect photographique vous surprendra agréablement. À l’arrière, il possède un triple appareil photo avec stabilisateur optique, capteur Omnivison de 64 MP, grand angle Sony de 8 MP et objectif macro de 2 MP. Vous pourrez enregistrer en 4K à 60 ips sans problème et prendre des vidéos au ralenti à 960 ips. Son objectif frontal est un Samsung de 16 MP qui prend des photos de portrait de grande qualité avec un effet bokeh.

