Meilleurs écouteurs étanches: Gardez le rythme

Avec les meilleurs écouteurs étanches, vous pouvez écouter vos morceaux préférés, livres audio et podcasts même lorsque vous nagez. Et si vous vous demandez ce qui fait vraiment partie des meilleurs écouteurs étanches sur le marché, le facteur le plus important est la cote IP.

Pour pouvoir offrir la protection contre l’eau nécessaire pour vous permettre d’écouter vos morceaux préférés pendant que vous nagez ou pendant la pluie, les écouteurs sans fil doivent avoir au moins une cote IPX7. Mais en plus d’avoir une bonne cote IP, les écouteurs doivent également exceller dans d’autres critères.

Cela inclut la qualité audio, les options de connectivité, l’autonomie de la batterie et, surtout, l’ajustement. Vous ne voulez pas vous embêter à chercher les meilleurs écouteurs étanches sur le marché ? Vous n’avez pas besoin de le faire ! La liste ci-dessous ne contient que des écouteurs qui excellent dans tous les critères mentionnés.

JBL Reflect Aero – Les meilleurs écouteurs étanches dans l’ensemble

Le JBL Reflect Aero est tout simplement un choix évident si vous recherchez les meilleurs écouteurs étanches. Non seulement il offre une protection extrême contre l’eau, mais il peut également résister très bien au sable et aux autres débris. Pour être précis, ces écouteurs ont une cote IP68.

Mais ce n’est pas seulement la qualité de construction qui fait du JBL Reflect Aero un bon choix. Cette paire d’écouteurs Bluetooth dispose également d’un ensemble de drivers robuste. Grâce à cela, il peut fournir un son de grande qualité. Cependant, si vous prévoyez de nager avec, assurez-vous de garder votre téléphone près de la piscine. Vous vous demandez pourquoi ?

Le Bluetooth ne se déplace pas bien sous l’eau. Et bien que certains écouteurs étanches offrent une solution à cela, JBL ne l’a pas fait. Mais en réalité, JBL n’a pas conçu le Reflect Aero uniquement pour les nageurs. C’est plutôt une paire polyvalente d’écouteurs sans fil que vous pouvez également utiliser pour nager. Il offre même une bonne performance de réduction active du bruit (ANC).

Points forts du JBL Reflect Aero

Excellente performance sonore

Dispose d’une cote IP68

Contrôles tactiles incroyables

Jusqu’à 24 heures d’autonomie de batterie avec l’étui de charge

Tribit FlyBuds 3 – Les meilleurs écouteurs étanches bon marché

Vous voulez vous procurer une paire des meilleurs écouteurs étanches mais ne voulez pas y dépenser beaucoup d’argent ? Vous n’avez pas besoin de le faire ! Les Tribit FlyBuds 3 coûtent moins cher que la plupart des écouteurs sans fil sur le marché. Et la meilleure partie est que leur prix abordable ne reflète pas leurs performances.

En ce qui concerne l’étanchéité, les FlyBuds 3 ont une cote IPX8. Comme mentionné précédemment, une cote IPX7 est la cote minimale nécessaire pour être qualifiés d’écouteurs étanches. Vous pouvez donc les porter sous la pluie et pendant la baignade sans aucun problème.

En termes de confort, les Tribit FlyBuds 3 ont une conception ergonomique et légère. Vous pouvez les porter pendant des heures sans aucun problème de confort. Et en ce qui concerne les performances audio, cette paire d’écouteurs étanches peut fournir un son puissant, riche en détails et rempli de basses. Cependant, les écouteurs ne sont pas dotés de la réduction active du bruit, ce qui peut être négligé compte tenu de leur prix extrêmement bon marché.

Fonctionnalités principales des Tribit FlyBuds 3

Jusqu’à 110 heures d’autonomie de batterie avec l’étui de charge

Offre une bonne performance sonore

Confortable à porter

Dispose de commandes faciles

Anker Soundcore Sport X10 – Les meilleurs écouteurs étanches abordables

Si vous avez un peu plus d’argent à dépenser, vous devriez envisager les Anker Soundcore Sport X10. Ces écouteurs étanches sont un peu plus chers que les FlyBuds 3, mais l’augmentation du prix en vaut la peine. Par exemple, contrairement aux FlyBuds 3, les Soundcore Sport X10 sont dotés d’une annulation du bruit.

Grâce à cela, vous pouvez bloquer les distractions à la salle de sport, pendant la baignade ou lors d’activités en plein air. Et ce n’est pas seulement l’ANC qui rend ces écouteurs intéressants. Ces écouteurs sont également dotés d’une cote IPX7, ce qui les rend très résistants à l’eau.

De plus, cette paire d’écouteurs étanches dispose d’un ensemble de drivers robuste. Ils peuvent fournir un son puissant et riche en basses. Et la meilleure partie est que vous pouvez ajuster la sortie audio selon vos préférences. Ils sont fournis avec une application dédiée. Mais oui, les commandes sur les écouteurs pourraient être un peu plus intuitives.

Fonctionnalités principales des Anker Soundcore Sport X10

Peut fournir un audio riche en basses

Jusqu’à 32 heures d’autonomie de batterie avec l’étui de charge

Dispose de la fonction ANC et Transparence

Est fourni avec une application intuitive

Jabra Elite 10 – Les meilleurs écouteurs étanches haut de gamme

L’Elite 10 est une autre paire d’écouteurs sans fil de Jabra pour cette liste des meilleurs écouteurs étanches. Et pour être précis, c’est le choix le plus haut de gamme. Vous obtenez pratiquement tout ce à quoi vous vous attendez d’une paire haut de gamme d’écouteurs Bluetooth.

Pour commencer, le Jabra Elite 10 dispose d’une cote IP57, ce qui le rend parfait pour les conditions météorologiques difficiles. Et comme il s’agit d’une des offres haut de gamme de Jarba, vous obtenez une construction premium. À mon test, la qualité de construction est au même niveau que les AirPods Pro d’Apple et les WF-1000XM5 de Sony.

Tout comme les autres écouteurs haut de gamme, cette paire d’écouteurs étanches offre une qualité audio de premier ordre. Vous entendez chaque petit détail de la lecture. Ce qui est encore plus important, c’est que l’application compagnon est dotée d’un égaliseur personnalisable. Et c’est la même chose pour le confort. Vous pouvez facilement porter ces écouteurs toute la journée.

Fonctionnalités principales du Jabra Elite 10

Jusqu’à 27 heures d’autonomie de batterie avec l’étui de charge

Construction de haute qualité

Intègre plusieurs technologies audio avancées

Fournit une performance ANC de premier ordre

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :