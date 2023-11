Ces écouteurs de gaming ont généralement un prix d’environ 70 euros, mais maintenant ils sont disponibles pour moins de 45 euros

Les écouteurs en question sont les Newskill Seth, qui sont maintenant en vente à un prix très intéressant sur Amazon et PcComponentes.

Ces écouteurs de jeu Newskill Seth ont leur prix réduit dans plusieurs stores

Nous sommes dans les jours précédant le Black Friday, mais cela ne signifie pas que certaines des principales boutiques n’ont pas de réductions intéressantes dans tous les domaines imaginables. Si vous êtes actuellement à la recherche d’écouteurs sans fil, nous avons peut-être une proposition plus que satisfaisante pour vous. En réalité, pour être plus précis, si vous recherchez de nouveaux casques pour profiter au maximum de vos jeux vidéo préférés, ceux-ci sont conçus pour le jeu.

Les écouteurs de jeu sans fil dont nous parlons sont les Newskill Seth, qui ont généralement un prix de 69,95 euros, aussi bien sur leur site officiel que dans des stores comme Amazon, par exemple. En réalité, nous pouvons maintenant voir comment ces casques ont baissé de prix sur Amazon et PcComponentes, où ils sont généralement à environ 64 euros. En ce qui concerne la promotion sur Amazon, dans ce store, nous pouvons voir comment ils bénéficient d’une réduction de 36% et d’une baisse de 25 euros. Par conséquent, vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs de jeu Newskill Seth à un prix de 44,95 euros sur Amazon, ainsi que sur PcComponentes.

Newskill Seth

Newskill Seth

Ces écouteurs de jeu Newskill Seth ont leur prix réduit sur Amazon et PcComponentes

N’oubliez pas que vous pouvez profiter de l’offre présentée par ces casques dans l’un ou l’autre des stores cités pour les obtenir en noir ou en blanc, selon vos préférences, car les deux modèles bénéficient de la même réduction de prix. De plus, vous pouvez obtenir ces écouteurs avec une livraison gratuite dans les deux stores, bien que si c’est sur Amazon, vous devrez être client Amazon Prime pour bénéficier de cet avantage et de sa livraison rapide pour les recevoir dès demain si vous les commandez maintenant. Si vous les achetez sur PcComponentes, vous les recevrez le 16 novembre, jeudi, en réalité.

Ces écouteurs de jeu sans fil Newskill Seth sont de type serre-tête et sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, avec des coussinets rembourrés et sans fil, comme vous l’aurez déjà deviné, car ils disposent d’un récepteur USB qui nous permet de profiter de leur technologie sans fil à 2,4 GHz. De plus, ces casques ont des haut-parleurs de 50 mm qui nous offrent un son stéréo et clair, ainsi qu’une plage de fréquences de 20 Hz à 20 kHz et un microphone amovible.

Comme tout bon produit de jeu, ils ont également un rétroéclairage RVB et des boutons de contrôle pour effectuer plusieurs actions comme augmenter ou diminuer le volume, couper le microphone, allumer ou éteindre l’éclairage et changer de chanson. Une chose que vous devez savoir est que ces écouteurs sont compatibles avec la PS5, la PS4, la Xbox Series X|S, la Xbox One, le PC, la Nintendo Switch et certains smartphones. D’autre part, nous devons également parler de leur autonomie, qui peut offrir jusqu’à 10 heures de lecture et un total de 5 heures lorsqu’ils sont utilisés avec les lumières RVB.

Newskill Seth

Newskill Seth

Cela dit, rappelez-vous que vous pouvez maintenant vous procurer ces écouteurs de jeu sans fil Newskill Seth à un prix de 44,95 euros, que ce soit sur Amazon ou sur PcComponentes.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :