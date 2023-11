Fuite du prochain mobile blindé de Samsung : voici le Galaxy XCover 7

Plus de détails sur le nouveau Galaxy XCover 7, un téléphone résistant aux chocs qui conserve l’essence de son prédécesseur mais présente des changements substantiels dans d’autres aspects clés.

Avant et arrière du nouveau Samsung Galaxy XCover 7, couleur noire avec des détails en orange

Selon une nouvelle fuite, voici à quoi pourrait ressembler le Samsung Galaxy XCover 7, la version améliorée du téléphone ultra-résistant de la société sud-coréenne, parfait pour ceux qui sont toujours en train de frapper leur téléphone. En attendant d’en savoir plus sur ses spécifications, nous pouvons discuter des caractéristiques qui sont conservées et des changements apportés à son design, comme la suppression d’un appareil photo.

Si son nom vous est familier, c’est probablement parce que le Galaxy XCover 6 Pro est sorti en juillet de l’année dernière. Ce n’est pas l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous pouvez acheter, mais c’est l’un des plus résistants du marché, résistant aux chutes, aux chocs, à la saleté et aux déversements de liquides.

Eh bien, si la fuite publiée par l’utilisateur MysteryLupin sur X (l’ancien Twitter) est vraie, nous aurons bientôt une nouvelle génération de ce modèle : le Galaxy XCover 7. Et si nous nous fions à d’autres informations de sa part, le taux de véracité de Arsène Lupin est assez élevé, puisqu’il a notamment divulgué les prix des Google Pixel 8 à la dernière minute.

Voici tout ce que nous savons sur le nouveau Galaxy XCover 7

Pour l’instant, nous pouvons nous mettre en appétit avec trois images du nouveau Samsung Galaxy XCover 7, montrant une vue avant, arrière et du côté gauche de l’appareil, qui a toujours un bouton programmable intégré. Cependant, il n’y a pas d’images du côté droit, du bas ou du haut du téléphone, qui abritait également un autre bouton programmable sur son prédécesseur.

X Cover 7 pic.twitter.com/dNdTUAvUAr — Arsène Lupin (@MysteryLupin) Novembre 13, 2023

De plus, selon la publication d’Android Authority, il semble que son apparence soit quelque peu plus imposante que le modèle lancé l’année dernière. La couleur noire est conservée, ainsi que les détails aux tons orangés autour de la caméra et des boutons, et le design texturé de son boîtier, bien que l’apparence soit moins discrète en raison de ses rainures en diagonale.

Cependant, on remarque également une différence claire par rapport au Galaxy XCover 6 Pro : le nouveau téléphone n’a qu’une seule caméra, alors que l’ancien en avait deux. Si cela devait finalement devenir réalité, nous supposons que le Galaxy XCover 7 aurait une caméra principale assez performante, mais se priverait de l’objectif secondaire correspondant à l’objectif grand angle.

Malheureusement, c’est toute l’information qui a fuité jusqu’à présent. Aucune autre donnée n’est disponible sur ses spécifications, ni en termes d’écran, de processeur, de batterie, de classement IP contre la poussière et l’eau ou d’autres aspects importants lors de l’achat d’un téléphone. De plus, il faudra également attendre pour savoir si le nouveau Galaxy XCover 7 coûtera plus ou moins cher que la génération précédente, qui était vendue au prix de 599 euros.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :