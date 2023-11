Ils s’envolent : les 7 téléphones mobiles les plus vendus du 11.11 d’AliExpress.

Tu as moins de 3 jours pour obtenir ton nouveau téléphone portable pour beaucoup moins cher que d’habitude.

Il vous reste moins de 4 jours pour profiter des bonnes affaires du 11 novembre d’AliExpress. Après de nombreux mois à attendre les offres, ce novembre AliExpress a mis les bouchées doubles en réduisant des milliers de produits à des prix historiquement bas, et comme vous pouvez l’imaginer, les téléphones portables sont une partie importante de la campagne.

Dans ce sens, nous avons 7 smartphones qui se distinguent particulièrement car littéralement, la moitié de la France les achète. Trois modèles de Google, autant de OnePlus et un POCO sont les chouchous des amateurs de bonnes affaires de luxe : si vous n’avez pas encore décidé quel téléphone portable choisir, laissez le peuple décider pour vous.

N’oubliez pas cependant que le stock pourrait se terminer à tout moment (en réalité, c’est déjà arrivé avec le Pixel 6a, c’est pourquoi il ne figure pas dans la liste), donc si l’un d’entre eux vous intéresse… ne réfléchissez pas trop longtemps !

Les téléphones portables que tout le monde achète chez AliExpress

Google Pixel 7a (8 + 128 Go). En premier lieu, nous avons le Google Pixel 7a, probablement le téléphone portable Android avec le meilleur rapport qualité-prix du moment. Vous ne trouverez pas un téléphone portable Android plus complet et équilibré pour seulement 300 euros.

Google Pixel 8 (8 + 128 Go). Nous clôturons la catégorie Pixel avec les 200 euros de réduction sur le Pixel 8, le dernier appareil de Google. Il n’est sur le marché que depuis quelques semaines, mais AliExpress en a déjà considérablement réduit le prix, qui passe de 799 à 599 euros. Comme nous l’avons vu dans notre analyse, le Google Pixel 8 est plus qu’un simple téléphone portable, c’est un investissement : il est livré avec jusqu’à 7 ans de mises à jour.

OnePlus 11 (16 + 256 Go). Si vous êtes sûr de vouloir de la puissance, vous n’êtes qu’à 589 euros pour goûter aux joies du OnePlus 11 dans sa plus grande capacité. Il s’agit de l’un des téléphones portables les plus haut de gamme de cette année 2023, qui comprend des caractéristiques aussi intéressantes qu’un écran de 120 Hz, 16 Go de RAM, un Snapdragon 8 Gen 2, un son Dolby Atmos ou une charge de 100 W.

OnePlus Nord N20 SE (4 + 128 Go). Si vous recherchez un téléphone portable simple et surtout très, très, très pas cher, sans aucun doute ce OnePlus Nord N20 SE comblera vos attentes. Fuyez les téléphones portables habituels à moins de 100 euros et optez pour un appareil complet qui se distingue par sa batterie, son double appareil photo de 50 mégapixels et un design peu commun pour un terminal de ce prix. De plus, il est livré avec 128 Go de stockage interne et toute la fluidité d’OxygenOS, l’une des interfaces de personnalisation les plus réactives d’Android.

POCO X5 5G (6 + 128 Go). Le dernier best-seller du 11 novembre n’est autre que le POCO X5 5G, qui bénéficie d’une réduction supérieure à 40 %. Il s’agit de l’un des téléphones portables 5G les moins chers que vous pouvez acheter aujourd’hui, un appareil qui se distingue par sa vitesse et sa batterie, les deux points forts de POCO.

