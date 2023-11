Les Game Awards 2023 : voici les jeux mobiles qui ont été nominés

Dans cette nouvelle édition, il y a jusqu’à 5 nominés dans la catégorie du meilleur jeu mobile de 2023, et beaucoup d’autres répartis dans d’autres catégories.

Voici les 5 nominés pour le meilleur jeu mobile aux Game Awards 2023

Il y a quelques heures, nous avons partagé avec vous la liste de tous les nominés aux Game Awards 2023, la cérémonie de remise de prix la plus importante dans le monde des jeux vidéo, qui a lieu chaque année et qui, en plus de récompenser les meilleurs jeux de l’année, présente également des nouveautés et annonce les projets à venir sur le marché. Dans cette liste, il y a des jeux pour tous les goûts et pour tous les types de joueurs, car des prix sont décernés dans de nombreuses catégories différentes et l’une d’elles est dédiée aux jeux mobiles qui se sont démarqués jusqu’à présent en 2023.

Plus précisément, dans cette édition de la remise des prix présentée et organisée par Geoff Keighley, qui aura lieu le 7 décembre (8 décembre à 1h30 du matin en heure française), il a été annoncé que 5 jeux mobiles se disputeront l’honneur d’être le meilleur de l’année sur cette plateforme, que ce soit pour Android ou iOS. Parmi eux, nous pouvons trouver deux propositions de deux franchises très reconnues dans l’industrie du jeu vidéo, à savoir Final Fantasy et Monster Hunter, mais ce ne sont pas les seules, bien sûr.

Voici les nominés pour le meilleur jeu mobile aux Game Awards 2023

Au-delà des jeux sélectionnés pour être les meilleurs parmi tous ceux qui concourent dans la catégorie du meilleur jeu mobile, aux Game Awards 2023, nous pourrons également voir d’autres titres qui sont également disponibles sur lesdits dispositifs, en plus d’avoir des versions pour les consoles et les PC, dans de nombreux cas. Quoi qu’il en soit, comme vous pouvez le voir dans le post ci-dessus, commençons par les nominés pour le meilleur jeu mobile de l’année.

Meilleur jeu mobile

Final Fantasy VII: Ever Crisis (Applibot/Square Enix)

Honkai: Star Rail (HoYoverse)

Hello Kitty Island Adventure (Sunblink Entertainment)

Monster Hunter Now (Niantic/Capcom)

Terra Nil (Free Lives/Devolver/Netflix)

Évidemment, par leur nom, Final Fantasy VII: Ever Crisis et Monster Hunter Now sont les plus connus des joueurs en général, mais nous ne devons pas sous-estimer les deux autres propositions nominées. Pour vous donner une idée, Hello Kitty Island Adventure a une moyenne de 83 sur Metacritic et Terra Nil a une moyenne de 79 sur cette plateforme.

Comme nous l’avons dit précédemment, en plus des nominés pour le meilleur jeu mobile de l’année, dans les autres catégories, nous pouvons également trouver des jeux vidéo qui sont disponibles sur les appareils mobiles ou qui arriveront bientôt, malgré le fait qu’ils soient également sur ordinateurs et consoles. Par exemple, dans la catégorie principale du meilleur jeu de l’année, on retrouve le même Resident Evil 4 Remake, qui a déjà une date de sortie sur l’iPhone 15 Pro. Et ce n’est qu’un des nombreux titres, sans compter ceux auxquels nous pouvons jouer depuis nos smartphones via des plateformes de jeux en streaming comme Xbox Cloud Gaming, là la liste s’allonge considérablement.



