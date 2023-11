Le prix de l’iPhone 15 chute dans cette offre limitée avant le Black Friday

Profitez de cette offre pour obtenir l’iPhone 15 à un prix jamais vu auparavant pendant une durée limitée.

L’iPhone 15 d’Apple

Apple a lancé les nouveaux iPhone 15 en septembre dernier, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de bonnes offres pour certains de ces modèles. Comme celle que nous vous proposons avec PcComponentes, qui offre une réduction limitée dans le temps sur l’iPhone 15, le laissant à seulement 899 euros. Une différence notable si l’on considère que Apple le vend à 959 euros dans l’Apple Store.

Bien que cette offre avant le Black Friday 2023 soit très intéressante, sachant qu’Amazon le propose au même prix qu’Apple, les unités sont limitées et elle ne durera pas très longtemps. Rappelez-vous, un nouvel iPhone 15 pourrait être à vous pour 899 euros. Un iPhone 15 de 128 Go de stockage en couleur jaune, pour être précis.

iPhone 15

L’iPhone 15 est un appareil spectaculaire

L’iPhone 15 est un excellent appareil pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, il présente de nombreuses différences par rapport à l’iPhone 14. Parmi elles, on trouve la Dynamic Island, arrivée avec l’iPhone 14 Pro, un objectif principal de 48 mégapixels ou le processeur A16 Bionic, le même que celui des iPhone 14 Pro et qui vous permettra de rendre votre iPhone encore plus performant.

L’iPhone 15 bénéficie d’un design attrayant et compact, avec un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. La façade de cet iPhone est plus lumineuse, vous pourrez donc le voir parfaitement dans de nombreuses conditions lumineuses.

Une autre nouveauté est son connecteur USB-C. Après plus de dix ans d’utilisation du Lightning, les iPhone 15 disent au revoir à ce port pour adopter un connecteur plus universel. L’arrivée de l’USB-C apporte de nombreuses différences et améliorations par rapport au Lightning, vous pourrez donc également en profiter.

D’autres caractéristiques de l’iPhone 15 incluent la Dynamic Island, la Double SIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68, MagSafe, Ceramic Shield, True Tone, des photos en ultra haute résolution (24 et 48 Mpx), la détection d’accidents et la connexion aux satellites. Il s’agit donc d’un appareil très complet.

iPhone 15

Profitez de l’opportunité d’obtenir un iPhone 15 complètement neuf pour beaucoup moins grâce à cette offre de PcComponentes qui le propose à seulement 899 euros. N’oubliez pas, un nouvel iPhone 15 de 128 Go de stockage dans sa version couleur jaune.

