ChatGPT a mis fin au travail de nombreux travailleurs indépendants : voici les professions les plus touchées

Une nouvelle étude expose l’influence de ChatGPT sur le marché du travail… et ce n’est pas positif.

De nombreux professionnels perdent leur emploi à cause de ChatGPT

Depuis son arrivée en 2022, ChatGPT a révolutionné notre vie. L’Intelligence Artificielle générative est capable de rédiger ou de réviser des textes, et même sa dernière version peut analyser des images et comprendre la voix. Cette avancée technologique a un impact abrupt sur le monde du travail, mais pas de manière positive. De nombreux emplois ont été perdus, en particulier ceux des travailleurs indépendants, les travailleurs les plus touchés.

Le travail et le salaire des travailleurs indépendants ont diminué

Pour connaître l’impact de ChatGPT sur l’emploi, une étude a été réalisée. Les données d’Upwork, une importante plateforme numérique qui met en relation des travailleurs indépendants avec des entreprises, ont été utilisées pour observer que depuis l’apparition de ChatGPT, il y a moins de travail sur la plateforme et il est moins bien rémunéré.

Les travailleurs indépendants sont des professionnels autonomes de différents domaines qui proposent leurs services aux entreprises ou aux clients. Lorsque nous parlons d’eux, nous ne parlons pas d’avocats ou de coaches personnels, mais plutôt de professionnels créatifs tels que des journalistes, des rédacteurs, des photographes ou des graphistes.

L’étude indique qu’il y a 2% d’emplois mensuels en moins et que les revenus mensuels ont diminué de 5,2%. À première vue, ces chiffres peuvent sembler peu intimidants, mais nous rappelons que le chatbot a été lancé auprès du public le 30 novembre 2022, il y a moins d’un an, de sorte que, en si peu de temps, il a été capable de réduire considérablement le travail disponible.

Cette étude a été réalisée par 2 membres de l’Université de Washington et un autre de l’Université de New York. Elle s’intitule « Les effets à court terme de l’Intelligence Artificielle générative sur l’emploi : preuves de marché » et a été publiée le 31 juillet 2023, elle ne tient donc pas compte des dernières avancées de l’IA, qui en est déjà à sa 4ème version. En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez la lire intégralement. Elle est rédigée en anglais.

Accéder à l’étude

La situation des journalistes, des photographes ou des graphistes n’est pas la plus stable. Il semble que les baisses d’emplois ne font que commencer, ce qui signifie que les dirigeants pourraient décider de remplacer les travailleurs par l’Intelligence Artificielle. Cela obligera la société à réfléchir à la manière d’intégrer l’IA afin d’éviter que le nombre de personnes touchées ne soit réduit.

