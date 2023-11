Comme celui de LIDL, mais moins cher : ce robot de cuisine abaisse son prix avec 1400W de puissance et 32 fonctions

Une remise de 180 euros sur ce robot de cuisine complet avec lequel vous pourrez préparer des plats délicieux de manière simple et rapide.

Ce robot de cuisine, avec une remise de plus de 40%, est livré avec une grande variété d’accessoires.

Lorsqu’il s’agit de robots de cuisine économiques, celui du LIDL est l’un des modèles les plus populaires. Cependant, cette fois-ci, nous voulons vous parler d’une alternative qui vous offre la même qualité, mais à un prix beaucoup plus bas. Il s’agit du Moulinex CLICKCHEF, un robot de cuisine puissant et avec de nombreuses fonctions qui est maintenant disponible à 249 euros sur Amazon. Attention, cela représente une remise de 42% sur son prix d’origine, c’est une économie considérable.

Le prix de vente recommandé de ce Moulinex CLICKCHEF est de 429,99 euros. Il suffit de faire un calcul rapide pour confirmer que vous économisez 180 euros sur son acquisition, c’est beaucoup d’argent. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous le recevrez chez vous dès le lendemain. Gardez à l’esprit que vous pouvez également acheter ce robot de cuisine chez MediaMarkt et Ebay pour 249 euros, tandis que dans la boutique officielle de Moulinex, le prix reste inchangé.

Avec ce Moulinex CLICKCHEF, vous pourrez préparer les meilleurs plats avec facilité et rapidité. Il a une puissance incroyable de 1400 watts, ainsi que 32 fonctions différentes que vous pouvez utiliser pour mélanger, mixer, mijoter, pétrir, cuire, fermenter, hacher et bien plus encore. Des lentilles aux pizzas, en passant par la purée, aucune recette ne vous échappera avec l’aide de ce robot en promotion.

Robot de cuisine Moulinex ClickChef

Cuisinez davantage et mieux avec ce robot Moulinex avec une remise de 180 euros

Si vous avez besoin d’aide en cuisine, le Moulinex CLICKCHEF est l’un des robots les plus complets que vous pouvez acheter dans la catégorie économique. Il se distingue notamment par s es 32 fonctions différentes, qui vous permettront de l’utiliser pour préparer n’importe quel plat avec une grande facilité. Pas besoin d’être un chef cuisinier expert, ce robot fait tout le travail à votre place en un minimum de temps.

Il vous suffit d’utiliser le panneau de contrôle situé à l’avant pour programmer le fonctionnement du robot. À partir de là, vous pouvez régler la vitesse, le temps et la température, ou choisir directement l’un des 5 programmes automatiques que le Moulinex CLICKCHEF met à votre disposition. Si vous ne savez pas comment l’utiliser au départ, toutes les informations se trouvent dans le livre accompagnant le robot, qui comprend également 200 recettes.

Il n’y a aucune recette que vous ne pouvez pas préparer avec l’aide de ce robot de cuisine, car nous avons déjà vu qu’il a des dizaines de fonctions différentes. Vous pouvez l’utiliser pour mixer vos purées et smoothies, pour pétrir des pizzas, pour cuire des morceaux de poisson, pour monter de la crème fouettée ou pour fermenter, entre de nombreuses autres options. Il le fait avec maîtrise, obtenant ainsi des plats délicieux.

Le récipient mélangeur du Moulinex CLICKCHEF a une capacité de 3,6 litres, il est assez grand. De plus, le robot est accompagné d’une multitude d’accessoires qui vous seront très utiles en cuisine. En bref, c’est le compagnon parfait pour la cuisine, il vous aidera à préparer les meilleurs plats jour après jour pour tous les membres de la famille.

Robot de cuisine Moulinex ClickChef

En plus d’avoir une grande qualité, vous savez déjà que ce Moulinex CLICKCHEF se distingue par sa grande remise en ce moment. Il passe de 429,99 à 249 euros sur Amazon, ce qui représente une remise de 180 euros. Sans aucun doute, c’est une excellente alternative au célèbre robot de cuisine de LIDL.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :