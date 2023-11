LA LIGA+ et 11 autres chaînes arrivent gratuitement sur Samsung TV Plus

Le service de télévision de Samsung a ajouté 12 chaînes, nous vous expliquerons de quoi il s’agit et comment les regarder.

Samsung TV Plus vous permettait déjà de regarder plusieurs chaînes gratuitement, et maintenant vous pourrez en regarder encore plus

Samsung TV Plus, le service de télévision de la marque coréenne, a ajouté 12 nouvelles chaînes. Parmi elles, LA LIGA+ se distingue, qui informe non seulement sur ce qui se passe dans les deux plus hautes catégories du football national, mais qui retransmet également des matchs d’autres compétitions et même d’autres sports. Nous allons vous montrer toutes celles que vous pouvez déjà profiter si vous avez ce service.

Les 12 chaînes arrivant sur Samsung TV Plus

Vous pouvez déjà profiter des 12 chaînes suivantes :

LA LIGA+ : Offre une couverture sportive maximale avec une chaîne dédiée à faire connaître plusieurs compétitions aux fans. Elle informe non seulement sur ce qui se passe dans LaLiga EA Sports et Hypermotion, mais elle retransmet aussi des matchs de la Bundesliga, de la Copa Libertadores ou du Brasileirao. De plus, elle couvre d’autres sports tels que le handball, avec la ligue ASOBAL ; la voile, à travers le Sail GP, l’épreuve la plus extrême ; et le volleyball, avec la Ligue des champions de Volleyball.

: Offre une couverture sportive maximale avec une chaîne dédiée à faire connaître plusieurs compétitions aux fans. Elle informe non seulement sur ce qui se passe dans LaLiga EA Sports et Hypermotion, mais elle retransmet aussi des matchs de la Bundesliga, de la Copa Libertadores ou du Brasileirao. De plus, elle couvre d’autres sports tels que le handball, avec la ligue ASOBAL ; la voile, à travers le Sail GP, l’épreuve la plus extrême ; et le volleyball, avec la Ligue des champions de Volleyball. Todo Crimen : Comme son nom l’indique, il s’agit d’une chaîne axée sur la fiction et les documentaires sur le crime. Parmi ses contenus les plus réputés, on trouve ‘Narcos’, la série culte de Netflix dans laquelle un couple d’agents spéciaux tente de capturer Pablo Escobar. En dehors de cette série, elle propose également d’autres produits intéressants, tels que ‘Shades of Blue’ ou ‘Lines of Duty’.

: Comme son nom l’indique, il s’agit d’une chaîne axée sur la fiction et les documentaires sur le crime. Parmi ses contenus les plus réputés, on trouve ‘Narcos’, la série culte de Netflix dans laquelle un couple d’agents spéciaux tente de capturer Pablo Escobar. En dehors de cette série, elle propose également d’autres produits intéressants, tels que ‘Shades of Blue’ ou ‘Lines of Duty’. Tenis Channel : Si vous aimez le tennis, cette chaîne est faite pour vous. Elle diffuse des matchs classiques, des reportages sur les joueurs et des documentaires, tout en informant également sur les événements les plus importants du monde de la raquette.

: Si vous aimez le tennis, cette chaîne est faite pour vous. Elle diffuse des matchs classiques, des reportages sur les joueurs et des documentaires, tout en informant également sur les événements les plus importants du monde de la raquette. Motorvision : Tout ce qui concerne le sport automobile. Elle diffuse des programmes sur les voitures de sport, les motos et les aventures tout-terrain.

: Tout ce qui concerne le sport automobile. Elle diffuse des programmes sur les voitures de sport, les motos et les aventures tout-terrain. FRANCE 24 FAST : C’est une chaîne d’information française 24 heures sur 24 qui informe sur ce qui se passe dans le monde entier.

: C’est une chaîne d’information française 24 heures sur 24 qui informe sur ce qui se passe dans le monde entier. Negocios TV : Elle offre les informations économiques les plus pertinentes sur les affaires, la bourse et l’actualité.

: Elle offre les informations économiques les plus pertinentes sur les affaires, la bourse et l’actualité. Yu-Gi-Oh! : Chaîne dédiée à l’anime japonais populaire.

: Chaîne dédiée à l’anime japonais populaire. NBC News NOW : Elle diffuse du contenu de NBC, la chaîne américaine, pour informer sur les événements les plus importants qui se produisent dans le monde entier. Elle retransmet également des débats.

: Elle diffuse du contenu de NBC, la chaîne américaine, pour informer sur les événements les plus importants qui se produisent dans le monde entier. Elle retransmet également des débats. David el Gnomo & Friends : Il s’agit d’une chaîne parfaite pour que les plus petits apprennent l’amitié et l’amour, tout en découvrant la nature. Les plus anciens pourront la regarder pour revivre les aventures de leur enfance.

: Il s’agit d’une chaîne parfaite pour que les plus petits apprennent l’amitié et l’amour, tout en découvrant la nature. Les plus anciens pourront la regarder pour revivre les aventures de leur enfance. World Poker Tour : Les plus grands tournois du jeu de paris populaire sont diffusés ici.

: Les plus grands tournois du jeu de paris populaire sont diffusés ici. Vevo Navidad : Mariah Carey, George Michael et d’autres artistes qui reviennent chaque année pour Noël se retrouvent sur cette chaîne musicale.

: Mariah Carey, George Michael et d’autres artistes qui reviennent chaque année pour Noël se retrouvent sur cette chaîne musicale. Travelxp : Des guides, des reportages sur des destinations touristiques exotiques et des plats du monde entier s’invitent chez vous grâce à cette chaîne.

Comment regarder Samsung TV Plus

Samsung TV Plus est un service de télévision exclusif à Samsung qui peut être utilisé gratuitement avec les smart TV Samsung et les téléphones Galaxy. Il fonctionne en streaming, comme Netflix ou d’autres plateformes similaires.

Pour le regarder sur les téléviseurs, il vous suffit d’accéder à la barre d’applications située en bas de l’écran du téléviseur. Pour le regarder sur votre Samsung Galaxy, téléchargez son application officielle. Vous n’avez pas besoin de chercher l’application sur votre téléphone Android, nous vous laissons ci-dessous les liens pour la télécharger à la fois depuis le Google Play Store et depuis le Galaxy Store.

Téléchargez Samsung TV Plus depuis le Play Store

Téléchargez Samsung TV Plus depuis le Galaxy Store

Enfin, si vous voulez connaître tous les canaux, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au site web de Samsung TV Plus et descendez jusqu’en bas de la page.

Site web de Samsung TV Plus

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :