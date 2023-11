Elon Musk prédit l’avenir de l’IA : nous perdrons nos emplois et elle se retournera contre nous

L’IA d’Elon Musk aspire à être aussi ambitieuse que le reste.

L’IA d’Elon Musk est déjà en marche pour combattre ChatGPT

Elon Musk est l’une des figures les plus controversées de l’histoire de la technologie. Il dit une chose puis affirme le contraire peu de temps après. Très souvent, le but est de faire prospérer ou de faire échouer ses investissements afin de pouvoir récupérer l’argent qu’il a investi dans différentes entreprises. Au début, il a signé un manifeste avertissant de la dangerosité de l’IA et affirmant qu’il fallait l’arrêter.

Maintenant, les choses ont radicalement changé car il a créé Grok, l’IA de sa nouvelle entreprise xAI. Ainsi, il semble que ses impressions sur l’IA aient changé et qu’il ne veut pas manquer sa part du gâteau en ce qui concerne le triomphe de cette technologie.

Lors d’une récente interview avec Rishi Sunak, le Premier ministre du Royaume-Unis, il a fait des déclarations assez intéressantes sur l’avenir de l’IA.

Elon Musk met en garde contre l’IA

Il est vrai que lors de la discussion sur l’IA, il a montré les facettes claires et obscures que cette technologie peut offrir. Tout d’abord, il a parlé du fait que nous perdrons tous notre emploi, mais il ne l’a pas pris comme quelque chose de négatif, car il estime simplement que nous n’aurons plus besoin de travailler, nous vivrons des rentes perçues par les robots et nous pourrons nous consacrer à tout ce que nous voulons. Musk a été assez clair dans ses déclarations :

Un jour, aucun emploi ne sera nécessaire.

Lors du discours d’une heure, il n’a pas été nécessaire de souligner uniquement ces aspects positifs qui nous permettront de mener une vie plus facile, mais il a vraiment signalé quelque chose qui, selon lui, devrait nous inquiéter beaucoup. Il n’est pas le seul à avoir mis en garde contre les dangers de l’IA et il estime que les robots pourraient se retourner contre nous. Comme Sam Altman qui porte toujours son ordinateur portable pour stopper l’IA, Musk estime qu’il est nécessaire de pouvoir arrêter les robots avant qu’ils ne se retournent contre nous.

C’est quelque chose qui devrait nous préoccuper sérieusement. Si un robot peut te traquer partout, que se passerait-il si un jour ils recevaient une mise à jour et deviennent moins amicaux ?

De plus, il a également exprimé un aspect positif en ce qui concerne le fait de se sentir accompagné. Selon Musk, les IA pourraient devenir nos meilleurs amis car personne ne nous connaîtra aussi bien qu’elles, même pas les personnes les plus proches.

Tu auras un grand ami.

En résumé :

Elon Musk a eu une conversation avec le Premier ministre du Royaume-Unis, Rishi Sunak.

Lors de ces conversations, ils ont cherché à discerner l’impact futur de l’intelligence artificielle.

Il est vrai que l’expert a attiré l’attention sur des problèmes très sensibles.

Il a évalué la possibilité que l’IA devienne agressive envers nous, il est donc nécessaire qu’elle dispose d’un « bouton d’arrêt ».

Il a également souligné qu’à un moment donné, nous serons tous privés de travail, quel que soit notre poste.

D’autre part, il pense qu’ils pourraient devenir nos meilleurs amis, car ils seront capables de nous comprendre mieux que quiconque.

Quoi qu’il en soit, il reste encore beaucoup de temps pour atteindre ces niveaux, mais il est clair que la robotique et l’intelligence artificielle vont de pair actuellement pour nous surprendre de la manière la plus inattendue possible.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :