Amazon effectue une vague importante de licenciements dans sa division de jeux vidéo

Il est évident que 2023 est une année marquée par de nombreux et grands lancements de jeux spectaculaires. Il suffit de regarder les nominés aux Game Awards de cette nouvelle édition pour le constater. Il est donc normal que beaucoup considèrent cette année comme l’une des meilleures de l’histoire de ce secteur. Cependant, dans l’industrie du jeu vidéo, la réalité est assez différente car de nombreux licenciements et fermetures d’entreprises spécialisées dans le développement et/ou la publication de jeux ont eu lieu en 2023. Selon des chiffres officiels et des estimations, plus de 6 300 licenciements ont déjà été effectués dans l’industrie, bien que ce nombre puisse être encore plus élevé.

Maintenant, nous savons qu’Amazon est le dernier en date à procéder à des licenciements importants dans sa division jeux vidéo, qui est active depuis plusieurs années, que ce soit dans le développement ou l’édition de jeux, bien qu’elle se soit vraiment fait remarquer en 2021 avec le lancement de New World. Plus précisément, comme l’a signalé le portail Aftermath, l’entreprise a l’intention de licencier plusieurs employés de sa division gaming et de son équipe de support.

Amazon Games va exécuter une importante vague de licenciements

Comme indiqué sur le site mentionné et confirmé par d’autres médias tels que VGC, Amazon prévoit de supprimer jusqu’à 180 postes de travail dans sa division jeux vidéo. Plus précisément, ces licenciements entraîneront la fermeture de la chaîne Twitch Crown Channel, qui promeut les jeux de la propre entreprise, ainsi que du service interne de Game Growth, qui soutient généralement Amazon Game Studios dans leurs développements. Ces licenciements ont une raison précise, l’entreprise souhaitant ainsi donner plus d’importance et de visibilité aux jeux gratuits offerts aux abonnés d’Amazon Prime, car ces titres font partie des avantages réservés à ces clients grâce au programme Prime Gaming. Par conséquent, la société de Jeff Bezos souhaite « réorienter ses efforts autour de Prime Gaming », ce qui se traduira par une augmentation de la publicité et des accords futurs. « Nous avons entendu nos clients et nous savons qu’offrir des jeux gratuits chaque mois est ce qu’ils désirent le plus, donc nous perfectionnons notre avantage Prime pour nous concentrer davantage sur cela. Ces changements dans notre stratégie commerciale entraînent des changements dans nos ressources, ce qui se traduit par la suppression d’un peu plus de 180 postes », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, dans un courrier électronique envoyé aux employés de l’entreprise.

« Je sais que ce sont des nouvelles difficiles et leur impact sera largement ressenti. Il n’est jamais agréable de dire adieu à des collègues. Mais après une évaluation approfondie de nos activités, il est apparu clairement que nous devons concentrer nos ressources et nos efforts sur l’offre de jeux exceptionnels aux joueurs actuels et futurs », a ajouté le vice-président d’Amazon Games. Comme dans les autres cas de licenciements de l’industrie du jeu vidéo, les raisons, en plus des motivations internes des entreprises, sont le climat économique actuel, les taux d’intérêt très élevés, une croissance lente, une augmentation des coûts de production et une concurrence féroce sur le marché lui-même.

Dans le cas d’Amazon, ce n’est pas la première vague de licenciements qu’ils effectuent dans leur division jeux vidéo, puisqu’ils avaient déjà licencié environ 100 employés dans cette division au mois d’avril.

