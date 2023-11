C’est passé inaperçu, mais ce téléphone Pro a la 5G et est puissant pour moins de 300 euros.

Le smartphone protagoniste de cette offre a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de chaque jour sans soucis.

L’écran du smartphone chinois.

Cette offre n’est pas une blague, vous pouvez ramener à la maison un excellent et puissant téléphone moyen de gamme de la marque realme avec une belle réduction. Le realme 11 Pro 5G est en baisse dans sa version la plus intéressante, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour 295 euros, c’est un achat qui ne vous laissera pas indifférent.

AliExpress vous propose cet appareil chinois, que vous recevrez également à domicile sans frais de livraison. Il se vend toujours près de 350 euros dans des stores comme Amazon, vous avez donc une très bonne opportunité devant vous. Non seulement il possède un design attractif, mais il dispose également d’un écran fluide, d’un bon processeur et de caméras que vous pourrez pleinement exploiter. Nous vous en disons plus sur le « Pro » de realme.

Achetez le téléphone realme au meilleur prix

Notre protagoniste arrive avec un écran AMOLED qui vous captivera dès le premier instant. Il dispose d’une diagonale de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un rafraîchissement de 120 Hz agréable. Non seulement vous pourrez profiter de couleurs et d’une grande netteté, mais vous vous déplacerez également avec une grande fluidité au quotidien.

Son cerveau a été créé par MediaTek et vous permettra de vous déplacer sans problème. C’est une puce très fiable, le Dimensity 7050 offre suffisamment de puissance pour que vous n’ayez à vous soucier de rien. Les applications que vous utilisez quotidiennement fonctionneront parfaitement, mais vous pourrez également jouer si vous le souhaitez.

Nous trouvons 2 caméras à l’arrière de ce realme. Sortez de chez vous et capturez tout avec son capteur principal de 108 mégapixels, il fait un excellent travail. Il est accompagné d’une caméra macro pour vous rapprocher des objectifs les plus petits. Le realme 11 Pro 5G n’a rien à envier à de nombreux autres concurrents.

➡️ Voir l’offre realme 11 Pro 5G (256 Go)

Il n’y a pas d’autres solutions, ce realme est un excellent achat qui satisfera même les utilisateurs les plus exigeants. Il se distingue dans tous les aspects et vous accompagnera pendant des années tout en maintenant son niveau. Les offres d’AliExpress sont limitées, prenez cela en compte et ne le perdez pas de vue.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :