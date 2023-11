Bonne nouvelle : la nouvelle Redmi Pad SE Cover est désormais disponible à l’achat en France à un prix assez abordable.

Le 30 août 2023, Xiaomi a présenté mondialement sa nouvelle Redmi Pad SE Cover, une housse spécialement conçue pour protéger la Redmi Pad SE mais dont la date de commercialisation dans notre pays ainsi que le prix définitif n’étaient pas encore confirmés.

Heureusement, cette attente a pris fin car la marque vient de la lancer en France de manière officielle. Dans ce cas, si vous souhaitez vous la procurer, sachez qu’elle est disponible à l’achat pour un prix de 39,99 euros, un coût assez abordable compte tenu qu’il s’agit d’un produit officiel et qu’il est spécialement conçu pour un produit qui se vend très bien dans la gamme des tablettes Xiaomi.

Xiaomi Redmi Pad SE Funda Negro

* Some prices may have changed since the last revision

La protection dont votre Redmi Pad SE avait besoin

Si nous examinons l’esthétique de cette Redmi Pad SE Cover, nous nous rendons compte qu’il s’agit d’une housse bien travaillée dans l’ensemble. Elle est disponible en finition blanche ou en couleur noire, et dispose d’un support en plastique sur lequel nous pouvons placer la tablette facilement. De plus, elle possède une forte attraction magnétique pour que la Redmi Pad SE ne bouge à aucun moment.





Bien sûr, à l’avant, elle est dotée d’un rabat pour protéger l’écran du produit, et les bords de l’appareil sont entièrement couverts grâce à une structure en plastique assez résistante. De plus, ce rabat permet un déverrouillage rapide de la tablette lorsque nous l’ouvrons sans avoir besoin de saisir notre mot de passe.

Par conséquent, si vous possédez un Redmi Pad SE ou si vous envisagez de l’acheter, il est judicieux de vous procurer cette housse officielle de Xiaomi, car pour seulement 39,99 euros, vous pourrez la protéger de la meilleure façon possible, étant donné qu’il s’agit d’un produit spécialement fabriqué pour cette tablette.

Xiaomi Redmi Pad SE Funda Negro

* Some prices may have changed since the last revision

Plus d’informations | Xiaomi France

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :