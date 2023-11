Le génie derrière l’IA révèle qui était sa plus grande inspiration : « Je suis resté paralysé »

Le fondateur d’OpenAI ressentait une véritable dévotion envers cette personne.

Altman a également mis en garde contre les problèmes de l’IA

L’IA est à un moment charnière vraiment important. Quelque chose qui a été profondément souligné par l’importance qu’elle gagne dans pratiquement tous les aspects de nos vies. Ainsi, de Mark Zuckerberg à Elon Musk, tout le monde veut avoir la sienne. Cependant, pour l’instant, personne ne peut rivaliser avec OpenAI et son ChatGPT, la création du génie de l’IA connu sous le nom de Sam Altman, une figure qui a gagné en importance au cours des dernières années en raison du pouvoir croissant qu’il a acquis dans le développement de l’IA toute-puissante.

Lors de la dernière présentation de ChatGPT Turbo, nous avons pu voir que Sam Altman s’habillait très semblable à Steve Jobs, ce qui n’est pas vraiment étrange non plus, car la plupart des PDG du monde de la technologie ont essayé d’apporter un style décontracté et convivial à leurs présentations. Cependant, il est intéressant d’observer comment Jobs a influencé l’industrie de manière surprenante.

Sam Altman admirait profondément Steve Jobs

Sam Altman est passé d’un inconnu véritable à l’une des personnes les plus influentes du monde. Cependant, il est dans l’industrie depuis de nombreuses années et était un jeune idéaliste lorsque Steve Jobs était encore en vie avant de mourir d’un terrible cancer du pancréas. Ainsi, l’impression qu’avait Steve Jobs sur Sam Altman a pu être récupérée grâce à une interview sur CNN, et tout indique que c’était l’idole de jeunesse d’Altman comme le soulignent dans Business Insider.

Ainsi, il affirme que la première et unique fois qu’il l’a vu dans sa vie :

Je suis resté paralysé

Il n’est pas surprenant que cela soit un modèle à suivre pour tous les experts en technologie actuels. Techniquement, nous sommes là où nous en sommes grâce à la façon dont Apple fait les choses. Que nous soyons fans de la marque à la pomme ou non, c’est indéniable. En réalité, il est inévitable de voir comment les autres marques ont suivi la manière dont ils construisent leurs produits et leur donnent une idéologie et des objectifs qui nous poussent à les acheter sans hésitation.

En résumé :

Steve Jobs était l’idole de jeunesse de Sam Altman.

En réalité, sa propre esthétique et ses objectifs de vie lui ressemblent assez.

Il n’est pas seulement l’idole de Sam Altman, mais aussi de nombreux experts du monde de la technologie.

On peut observer comment il a réussi à s’imposer au fil des années auprès des grands entrepreneurs de la technologie.

Steve Jobs n’était pas seulement le PDG d’Apple, il a également insufflé une philosophie de vie dans ses produits, ce qui a entraîné une révolution dans l’industrie.

Il est prévisible que Steve Jobs laisse une empreinte indélébile dans l’histoire de la technologie. Il est très probable qu’il apparaisse tôt ou tard dans les livres d’histoire, car son influence sur l’industrie a été cruciale. Pas tant en tant que développeur, puisque cette partie était entre les mains de Steve Wozniak, mais dans d’autres aspects très importants, tels que la gestion de l’entreprise, la philosophie du produit et l’idéologie qui sous-tend le travail.

