Cette souris gaming de Razer coûte maintenant moins de 40 euros grâce à cette offre

La souris dont nous parlons est la Razer Cobra, qui bénéficie maintenant d’un prix réduit à la fois sur Amazon et sur PcComponentes.

Cette souris de jeu Razer Cobra est en promotion

Il est plus que courant de trouver des remises très attractives les jours normaux dans plusieurs des principales boutiques, telles que Amazon, PcComponentes et MediaMarkt, par exemple ; imaginez maintenant avec le Black Friday en toile de fond. Nous pouvons donc nous attendre à encore plus de réductions que d’habitude, et évidemment les produits technologiques n’en sont pas exclus. Dans ce cas, nous avons un dispositif dédié au gaming, qui vous intéressera certainement si vous jouez régulièrement à des jeux sur PC, car il s’agit d’une souris de la marque Razer.

Plus précisément, il s’agit de la souris de jeu Razer Cobra, qui a un câble et a généralement un prix recommandé de 49,99 euros sur son site officiel et dans d’autres boutiques comme PcComponentes et Amazon, par exemple. Cependant, dans ces deux dernières boutiques, on peut voir que le prix mentionné de cet appareil a chuté de 24% avec une réduction de 12 euros. Par conséquent, nous pouvons maintenant trouver cette souris de jeu avec câble Razer Cobra à un prix de 37,99 euros sur PcComponentes et également sur Amazon.

Cette souris de jeu Razer Cobra coûte maintenant moins de 40 euros sur Amazon et sur PcComponentes

Comme vous pouvez le constater, vous pouvez maintenant obtenir cet appareil dans l’une ou l’autre des deux boutiques mentionnées à un prix réduit, ce qui est toujours un excellent incitatif pour acheter n’importe quel produit. Cependant, si vous souhaitez obtenir cette souris sur PcComponentes, n’oubliez pas que vous devrez payer 3,95 euros de frais de livraison, tandis que sur Amazon, où elle a une notation de 4,6 étoiles, vous pouvez l’obtenir avec livraison gratuite et rapide, à condition d’être un client Amazon Prime, bien sûr.

En ce qui concerne cette souris de jeu avec câble Razer Cobra, nous pouvons dire qu’elle dispose de caractéristiques techniques très intéressantes. Il s’agit d’un appareil léger, ne pesant que 58 grammes, qui présente des interrupteurs optiques de 3e génération avec une durée de vie de 90 millions de clics. Un autre aspect intéressant pour tout produit gaming qui se respecte est qu’il dispose d’un éclairage Razer Chroma RGB et offre également un type de prise en main qui s’adapte facilement à tous les types d’utilisateurs. De plus, nous pouvons également mentionner ses 6 boutons programmables via le logiciel Razer Synapse 3, où nous pouvons configurer de nombreux autres éléments de cette souris, tels que l’éclairage mentionné, et où l’on peut accéder au profil de mémoire intégré.

➡️ Voir l’offre Razer Cobra

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

En réalité, à partir de ce profil, vous pouvez sauvegarder la configuration des boutons et bien plus encore, bien qu’il convienne de mentionner que cette souris ne dispose pas de autant de profils de mémoire que celles appartenant à la gamme moyenne/haute des souris de jeu, qui en ont généralement jusqu’à 5. D’autre part, il convient de mentionner que le capteur de cette souris est très précis et a une sensibilité maximale de 8 500 PPP. Cela dit, cette souris de jeu symétrique, avec câble, pour droitiers Razer Cobra peut maintenant être à vous pour le prix de 37,99 euros, que ce soit sur PcComponentes ou sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal d’offres de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :