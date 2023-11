Ce Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a quatre ans reçoit également la mise à jour Android de novembre

La mise à jour Android de novembre est déjà disponible sur les Samsung Galaxy Note 10 Lite en Europe avec la version du firmware N770FXXS9HWJ1.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est mis à jour avec le patch de sécurité de novembre 2023

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs smartphones, aussi bien les plus récents que ceux qui sont déjà sur le marché depuis deux ou trois ans, avec le dernier patch de sécurité Android. La preuve en est que le géant coréen a commencé à mettre à jour l’un des derniers terminaux de la gamme Galaxy Note, aujourd’hui disparue.

Ainsi, comme nous le confirme SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy Note 10 Lite dans de nombreux pays européens et on s’attend à ce qu’elle arrive sur les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Le patch de sécurité de novembre arrive sur les Samsung Galaxy Note 10 Lite en Europe

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre sur les Samsung Galaxy Note 10 Lite dans de nombreux pays européens, parmi lesquels se trouvent la France, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal, la Pologne, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Unis, la Slovénie, l’Ukraine, la région balte et la Suisse.

Cette nouvelle mise à jour logicielle arrive sur les Samsung Galaxy Note 10 Lite en Europe avec la version du firmware N770FXXS9HWJ1 et elle apporte le patch de sécurité de novembre 2023, qui corrige un total de 65 problèmes de sécurité détectés dans la version précédente, résout un certain nombre de bugs généraux détectés dans One UI et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est sorti sur le marché en 2019 avec Android 10, début 2021 il a reçu Android 11 avec One UI 3, un an plus tard il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et, actuellement, il continue de recevoir des mises à jour de sécurité tous les trimestres.

Si vous possédez un Samsung Galaxy Note 10 Lite et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Une fois que vous l’avez disponible, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Note avec le dernier patch de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :