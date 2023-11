Grande remise : le POCO F5 atteint son prix le plus bas avant le Black Friday

Le terminal POCO a un comportement haut de gamme et vient d’être mis à jour officiellement vers Android 14.

Ce POCO F5 est destiné à devenir le best-seller de Xiaomi cette année 2023, même avant le Black Friday.

Vous recherchez un smartphone qui fonctionne comme un haut de gamme dans tous les aspects, mais qui coûte beaucoup moins cher ? Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le tout nouveau POCO F5 pour seulement 299 euros sur AliExpress. La célébration du Jour des Célibataires va se chevaucher avec le début du Black Friday sur Amazon le 17 novembre prochain. Vous pouvez obtenir cette offre sur AliExpress en utilisant le code AEES50 dans le panier.

Et si vous voulez la version haut de gamme avec 12 Go de RAM, son prix final sera de 329 euros avec le même coupon. Le terminal POCO offre une combinaison de matériel de milieu de gamme et haut de gamme, un appareil photo remarquable, un grand écran et une batterie très durable, comme tous les téléphones de la marque chinoise. Attention, car ce même modèle coûte 378 euros sur Amazon. Ainsi, l’offre d’AliExpress a l’air meilleure, n’est-ce pas ?

Achetez le POCO F5 à son prix le plus bas, 299 euros

À première vue, ce que j’aime le plus dans ce POCO F5, c’est son matériel. Le moteur de ce téléphone est le Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, un processeur très puissant, avec une architecture en 4 nm et atteignant une vitesse d’horloge de 2,91 GHz. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5 dans cette version et d’une mémoire interne de 256 Go UFS 3.1. Ensemble, ils offrent des performances telles que dans le test Antutu, il bat des records dans la gamme moyenne (1 134 558 points).

Sur le plan esthétique, nous avons un terminal très bien construit et compact, avec un corps en policarbonate de 7,9 mm d’épaisseur et seulement 181 grammes de poids. Le lecteur d’empreintes est cette fois-ci sur le côté droit, sur le bouton d’alimentation. De plus, il intègre une paire d’enceintes compatibles avec Dolby Atmos et 2 microphones pour la réduction du bruit lors des appels.

L’écran est un magnifique écran Amoled de 6,67″, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut atteindre une luminosité de 1000 nits, est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision et est protégé par Gorilla Glass 5. C’est un écran avec de très bons angles de vision et un contraste élevé qui vous fera profiter de votre expérience.

Un autre aspect important des téléphones POCO est leur autonomie. Ils intègrent généralement de très bonnes batteries et dans ce cas, nous avons une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 67W. Vous pourrez profiter d’une autonomie facile de 2 jours complets (et peut-être même plus) et la recharger en moins de 40 minutes.

Quant au système de caméras, il est quelque peu amélioré par rapport à la génération précédente, car ce POCO F5 comprend un stabilisateur optique d’image. La caméra arrière est composée d’un capteur Omnivision OV64B de 64 MP f/1.79, d’un grand angle SonyIMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Et pour la caméra selfie, nous avons une lentille Samsung de 16 MP.

Enfin, en ce qui concerne la connectivité de ce terminal, nous avons les mêmes fonctionnalités que sur n’importe quel Redmi Note de Xiaomi : compatibilité avec la 5G, NFC, port casque, WiFi 6, Bluetooth 5.3, infrarouge, GPS et Double SIM.

