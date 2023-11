Apple Music Replay 2023: la liste de tes chansons les plus écoutées de l’année t’attend

C’est le meilleur moment pour profiter de l’Apple Music Replay 2023.

L’Apple Music Replay 2023 vous attend avec vos chansons les plus écoutées

C’est le meilleur moment pour commencer à profiter de l’Apple Music Replay 2023. Une liste que Apple Music met à la disposition des utilisateurs et qui contient les chansons les plus écoutées de l’année. Bien qu’elle soit disponible depuis plusieurs mois, c’est maintenant l’un des meilleurs moments pour en profiter de manière beaucoup plus réaliste.

Tout au long de cet article, nous allons vous expliquer comment ajouter la liste Apple Music Replay 2023 à votre bibliothèque et voir d’autres données telles que vos chansons et artistes les plus écoutés. Il s’agit de la manière la plus directe qu’a la société de la pomme croquée de concurrencer le Spotify Wrapped, qui est également lancé chaque année.

Qu’est-ce que l’Apple Music Replay 2023 ?

Apple Music Replay est une liste que Apple lance en début d’année et qui répertorie les chansons les plus écoutées au fil des semaines. C’est là la principale différence avec le Spotify Wrapped, qui est disponible à partir de décembre. Personnellement, c’est la période de l’année que je préfère pour commencer à profiter de cette liste afin que les chansons soient un peu surprises.

Mais ce n’est pas tout. Bien que la liste Replay de l’année en cours se trouve dans Apple Music, ainsi que celles des années précédentes, vous pouvez consulter d’autres informations depuis le site officiel qui viennent compléter la liste. Comme vos artistes ou albums les plus écoutés, ainsi que le temps d’écoute. Toutes ces données sont mises à jour chaque semaine, le dimanche, jusqu’à la fin de l’année.

Où puis-je trouver l’Apple Music Replay 2023 ?

La liste Apple Music Replay 2023 peut être trouvée dans l’application Apple Music, dans la section principale en bas de la page. Vous y trouverez les chansons les plus écoutées chaque semaine. De plus, si vous êtes abonné à Apple Music depuis plusieurs années, vous aurez accès aux listes des années précédentes.

De plus, depuis le site officiel Replay, vous pouvez trouver d’autres informations intéressantes telles que celles mentionnées précédemment pour compléter toutes les chansons figurant dans la liste. Apple Music Replay est une tradition depuis des années et, comme nous l’avons dit, c’est une manière de rivaliser avec le Spotify Wrapped.

Apple Music s’améliore considérablement au fil des ans. Mais grâce à iOS 17, encore plus avec l’ajout de nouveautés telles que les listes collaboratives ou le Crossfade, qui permet d’éliminer les silences entre les chansons.



